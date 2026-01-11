音樂人田定豐、朱衍舞新書登上暢銷榜，挑戰金氏紀

音樂人田定豐、朱衍舞新書登上暢銷榜，號召20多位群星/照片提供 唱戲世界

音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞1/11舉辦暢銷新書「敲出自我療癒力」分享會。號召20多位金鐘、金曲藝人一起參與演出無排練的默契頌缽音樂會，讓現場「金光閃閃」來挑戰金氏紀錄規格，也是台灣首創超過400人參與的震撼視聽的靈性音樂盛宴！

田定豐與情歌王子林隆璇這段橫跨 30 年的情誼。田定豐回憶，兩人早於1993 年一同赴上海演出時結緣，當時林隆璇是紅透半邊天的創作天王。兩人雖在樂壇成長路上各有成就，卻因忙碌已超過 20 年未曾見面。田定豐透露：「這次我試著發了一則邀請訊息給隆璇，沒想到他二話不說，排開所有困難行程、義氣現身支持，這份情義讓我太驚訝也太開心！」

兩人一見面便激動擁抱，現已升格為政大教育系博士並推廣正念冥想的林隆璇，與深耕頌缽的田定豐在人生的覺察之路上再度交會，見證彼此的蛻變與成長。林隆璇感性表示：「我和定豐認識超過30年，雖然有20多年沒見了，但一見面那份熟悉感立刻就回來了。以前我們在流行音樂的戰場努力，現在我們在『自我覺察』的道路上相遇。看到他能將頌缽推廣到這種規模，真的很替他開心，這是一份真正能安定社會的力量。」

剛推出新歌的蜜雪也現身力挺，直言會準備一個頌缽在工作室裡，當我被很多頻率打亂的時候，思緒失去判斷的時候，可以透過頌缽來讓自己回到一個最原始、自然的頻率，幫助自己更客觀的判斷。蜜雪也說，會寄一個頌缽給薇琪，好東西當然要跟好姐妹分享；蕭亞軒Elva也要，我們可以一起感受共鳴跟平靜。

坦言近期，在新歌製作上遇到蠻多瓶頸，畢竟都是自己來，所以很感謝有許多專業的老師，像是豐哥也給予許多好的建議，當然Elva也有給我很多的建議，因為新歌她自己也很喜歡，她還會跟我和製作人一起開會討論。談到「蜜雪薇琪」合體的部分，蜜雪則是說，只要薇琪有時間，我們隨時都可以合體。