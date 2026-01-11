音樂人田定豐、朱衍舞新書登上暢銷榜 號召20多位群星金光閃閃同台挑戰金氏紀錄
【警政時報 司徒／臺北報導】音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞1/11舉辦暢銷新書「敲出自我療癒力」分享會。號召20多位金鐘、金曲藝人一起參與演出無排練的默契頌缽音樂會，讓現場「金光閃閃」來挑戰金氏紀錄規格，也是台灣首創超過400人參與的震撼視聽的靈性音樂盛宴！
活動一開場，金曲獎導演比爾賈與金曲獎音樂製作人張之愷聯手手持薩滿鼓，以充滿原始力量的節奏環繞全場，低頻的鼓聲瞬間穿透人心，為整場儀式揭開了神秘而莊嚴的序幕。然而，更令人屏息的畫面緊接而來—多達20多位演藝圈知名藝人竟罕見地齊聚台上，人手一個頌缽，與主演者共同構成了極具張力的聲波矩陣。這場看似排練已久、默契十足的宏大演出，背後竟藏著一個不為人知的「極限挑戰」。
事實上，這20多位藝人在上台前幾乎全是頌缽新手！就在演出正式開始前的短短30分鐘，田定豐與朱衍舞老師才在後台進行了一場頌缽特訓。兩位老師將頌缽最核心的磨缽與敲缽兩大高難度技巧，濃縮成精華傳授給藝人們。令人驚嘆的是這20多位藝人展現出了不可思議的專注與天賦，沒想到整個無綵排演出大家默契十足，共同創造出一個前所未見的「巨型音場」，將現場 400 多位粉絲環繞包圍在強大的聲波振動中。
此舉在規模與形式上已實質超越了目前金氏世界紀錄（2025年4月在印度的蓋亞佛教僧侶375人同步頌缽）的障礙，也是開創了台灣頌缽集體療癒的新標竿。田定豐開心的宣示：「今年我們用400 人的共振能量震撼全場，年底我們更要號召 500 人同時頌缽，正式申請金氏紀錄認證，讓世界看見台灣的療癒實力！」
而這場活動最具話題性的情節，莫過於田定豐與情歌王子林隆璇這段橫跨 30 年的情誼。田定豐回憶，兩人早於1993 年一同赴上海演出時結緣，當時林隆璇是紅透半邊天的創作天王。兩人雖在樂壇成長路上各有成就，卻因忙碌已超過 20 年未曾見面。田定豐透露：「這次我試著發了一則邀請訊息給隆璇，沒想到他二話不說，排開所有困難行程、義氣現身支持，這份情義讓我太驚訝也太開心！」
兩人一見面便激動擁抱，現已升格為政大教育系博士並推廣正念冥想的林隆璇，與深耕頌缽的田定豐在人生的覺察之路上再度交會，見證彼此的蛻變與成長。林隆璇感性表示：「我和定豐認識超過30年，雖然有20多年沒見了，但一見面那份熟悉感立刻就回來了。以前我們在流行音樂的戰場努力，現在我們在『自我覺察』的道路上相遇。看到他能將頌缽推廣到這種規模，真的很替他開心，這是一份真正能安定社會的力量。」
剛推出新歌的蜜雪也現身力挺，並分享了一段幕後佳話。蜜雪透露，雖然與田定豐老師是第一次正式見面，但其實兩人早有「因緣」。蜜雪表示：「從入行開始，田老師就是我一直敬仰的音樂前輩。沒想到經紀人世豪哥在我的新歌錄完後，特別先給豐哥聽，他給了許多非常精準且深刻的建議，讓歌曲情感張力完全提升，也算圓了我多年的合作心願！」
作為田定豐的「明星徒弟」，金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文近年已多次參與田定豐主辦的聲波活動。兩人提到，這次挑戰 400 人同步共振最神奇之處，在於 與30多位頌缽師和這麼多第一次接觸頌缽的藝人們之間「完全沒有彩排」，卻能和諧地創造出療癒音場 兩人不約而同表示：這種集體共振的頻率太神奇了，這不只是表演，而是一場深層的心靈洗禮。」
金曲獎製作人同時也是竹北市長的鄭朝方，在繁忙市政下也特地從新竹趕來參加這場創紀錄的頌缽音樂會，表示：「雖然現在有很多方式讓我們重建自己、但豐哥敲出了一個很清新的、特別是跟朱老師共同的合作，讓大家可以更快速地瞭解頌缽，我覺得這件事情非常值得肯定」。
金鐘獎主持人廖科溢和魏華萱在現場表示，能在巨大的聲波中感受到前所未有的平靜，身心彷彿被徹底「格式化」。
八點檔女神方馨也驚嘆：「這種放鬆感比 SPA 更深層，感覺細胞都在跟著振動！」金鐘廣播主持人溫士凱表示：「剛剛在台上的時候，之前去新疆、內蒙的畫面全部都出現了，有些快要遺忘的那些美好的moment都在此刻出現。」
金鐘視后林辰唏分享：「這種共振的力量是騙不了人的，當大家心念一致，能量自然就和諧。」八點檔男神陳謙文也補充，這場活動不只療癒了現場粉絲，身為引導者的他們也深受感動。偶像劇女星陳語安參加過多次田定豐的頌缽課程，直說：「每次只要感覺心情有起伏就會找豐哥頌缽真的非常有感！」
親身體驗被 30 位導師包圍共振的蜜雪，更驚艷地描述：「第一次在如此巨大的音場中，感覺整個身心都被徹底沖刷過一遍，非常震撼！」蜜雪說，來參加豐哥座談會前，還在為了自己新歌製作的事情煩惱，可是來到這後，整個心情反而變得更平靜，腦子到現在一直都還是頌缽的頻率，煩躁的頻率已經全都不見了。
蜜雪也會準備一個頌缽在工作室裡，當我被很多頻率打亂的時候，思緒失去判斷的時候，可以透過頌缽來讓自己回到一個最原始、自然的頻率，幫助自己更客觀的判斷。蜜雪也說，會寄一個頌缽給薇琪，好東西當然要跟好姐妹分享；蕭亞軒Elva也要，我們可以一起感受共鳴跟平靜。
坦言近期，在新歌製作上遇到蠻多瓶頸，畢竟都是自己來，所以很感謝有許多專業的老師，像是豐哥也給予許多好的建議，當然Elva也有給我很多的建議，因為新歌她自己也很喜歡，她還會跟我和製作人一起開會討論。談到「蜜雪薇琪」合體的部分，蜜雪則是說，只要薇琪有時間，我們隨時都可以合體。
