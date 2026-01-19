音樂傳奇回到起點，陳志遠紀錄片於桃園成功國小寒假前感動播映。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

影響華語流行音樂超過三十年，天天天藍、 天天想你、龍的傳人、感恩的心 、跟著感覺走……等紅遍全球華語歌曲都出自他的編曲及作曲，並榮獲金曲獎「終身成就獎」的陳志遠，其生命故事首度在母校校園中完整呈現。紀錄片《我是一顆秋天的樹～陳志遠的音樂人生》將於一月二十日、寒假前於桃園市成功國小放映，邀請全校師生一同觀賞，向這位從桃園出發的音樂傳奇致敬。

陳志遠被譽為「音樂怪博士」，以純粹的音樂直覺與非凡創作力，寫下華語流行音樂史的重要篇章。鮮少人知道的是，他出生於桃園，而桃園成功國小正是他人生中唯一完成完整正規學歷教育的學校。此次紀錄片的回到校園，不只是一次放映，更是一場跨越世代的生命傳承。

紀錄片製作人李蕙表示，這部影片歷時三年多完成，感謝桃園市政府文化局一一一年影視補助案的支持，整部影片走訪陳志遠音樂創作的足跡，諮詢並訪問和陳志遠有特別淵源的音樂人吳楚楚、黃瑞豐、黃韻玲、丁曉雯、及音樂評論家馬志芳、並節錄蔡琴、姜育恆等享譽華語流行音樂的歌手向陳志遠致敬。

尤其難得的是，紀錄片拍攝期間，陳志遠遺孀親自帶領製作團隊重返桃園成功國小，站在校園熟悉的榕樹下，往事湧上心頭，她感動起舞，並模仿陳志遠生前的舞步。雖然校園歷經翻新，但仍保留部分珍貴的記憶角落，而這些無可複製的影像與情感，全數被真實記錄於影片之中。

另外，一月二十三日(星期五) 將繼續在桃園高中（原桃園中學）進行放映。陳志遠曾以第一志願考上桃園初中，但因家道中落，只讀了一年就離家北上展開音樂之路，於桃園中學期間，滿校園的樹木、落葉都是陳志遠耳畔的音符！製作人也特別強調，本次校園播映並非影片製作的結束，而是另一個起點，未來將持續透過不同形式，讓更多世代認識陳志遠對華語流行音樂的深遠影響。