「音樂傳愛・永續共好」聖誕感恩音樂會 中醫大新竹附醫溫馨演出





中醫大新竹附醫與新竹市企業經理協進會藝術與愛樂委員會共同舉辦的「音樂改變生命．共創永續教育～聖誕公益感恩音樂會」，溫暖登場，帶領「慢飛兒庇護工場、樂樂合唱團」，一同到中國醫藥大學新竹附設醫院的大廳，為在場醫護人員及病患、家屬，以熱情歌聲琴音傳遞感恩與希望。中醫大新竹附醫執行長張宜真頒發感謝狀，致謝表演團隊透過音樂撫慰家屬和病患心靈。

新竹企經協會鄭敦仁理事長表示，慢飛兒庇護工場卓新元於2017年加入慢飛兒庇護工場咖啡坊擔任服務員，常透過彈電鋼琴的表演找到自信和快樂，獲得讚賞與邀請演出。肯定由余彩雯老師、張翠華團長帶領的樂樂合唱團熟齡女性團員展現團隊合作的專業與和諧演出，讓各界看見聽見永續教育的真諦，深信音樂教育能夠降低社會問題，提升人文素養，這是永續理念的深度實踐。

廣告 廣告

新竹企經會秘書長周少媛代表全體表演團隊與在場的聆聽者，感謝院方給予表演舞台，表示協會設立藝術與愛樂委員會從2016年設立至今，每年都會持續舉辦或協辦各類音樂藝術活動，讓來自各個音樂藝術團體，透過傳遞愛與關懷，善盡社會責任。今年特別由「慢飛兒庇護工場」的音樂才子卓新元演奏「夢中的婚禮、那些年」等歌曲，用優美旋律傳遞希望與和平，以及「樂樂合唱團」為大家帶來四首好聽的合唱曲「聖誕的期盼、STARS、虎姑婆、春風吻上我的臉」，讓來院看診民眾和家屬一同感受音樂美好與療癒。

更多新聞推薦

● 北市隨機攻擊事件 身亡騎士保險理賠待解 議員許淑華：爭合適方案助遺屬