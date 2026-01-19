音樂傳遞關懷 童軍公益音樂會為花蓮災區點亮希望

三個童軍會舉辦聯合音樂會，為光復災區以音樂傳愛。（圖：花蓮縣童軍會提供）

為支援去年遭受馬太鞍堰塞湖洪災重創的花蓮縣光復、鳳林、萬榮等地區，花蓮縣童軍會、臺北市童軍會及中華智仁勇童軍協會，16日在花蓮縣光復國小演藝堂，聯合舉辦「傳遞關懷‧點亮希望」公益音樂會。活動特邀臺北市玩管樂童軍團演出，以音樂撫慰災區，逾三百名師生與社區居民到場參與。

音樂會開始前，花蓮縣政府中區服務中心副主任林榮祿代表縣長徐榛蔚，頒發感謝狀予各主協辦、演出及贊助單位，表彰對社會公益的貢獻。演出由臺北市玩管樂童軍團團長兼指揮王旭銘帶領，以《真善美》揭開序幕。

花蓮縣政府副主任林榮祿代表縣長徐榛蔚，頒發感謝狀給參與演出單位。（圖：花蓮縣童軍會提供）

節目內容豐富多元，兼具藝術與撫慰力量。曲目包括激昂的《夜后》豎笛重奏、展現銅管幽默風格的《Lassus Trombone》，以及充滿生命力的薩克斯風重奏《Viva la Vida》。演出也巧妙結合童軍精神與自然童趣，演奏《與森林共舞》的《The Bare Necessities》。音樂會高潮落在廣受喜愛的《龍貓組曲》，熟悉的旋律引發全場共鳴。最後在觀眾熱情安可聲中，加演《多拉A夢》主題曲及《晚霞》，溫馨落幕。

花蓮縣童軍會理事長蔡錦樟表示，盼以音樂激勵人心，助災區居民在重建路上前行。臺北市玩管樂童軍團員也深受感動，認為這是一次別具意義的服務體驗，期待未來能再以音樂撫慰花蓮，傳遞希望。（梁國榮報導）