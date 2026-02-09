音樂入耳、茶入喉 《東方美人XR》說台灣故事

從150年前茶葉遠銷海外、造就大稻埕繁盛，到今日台灣以科技實力站上世界舞台，《台灣文學音樂XR劇場—東方美人》(簡稱《東方美人XR》)結合茶、文學、音樂與VR科技，打造一場「看得到、聽得到、喝得到」的五感沉浸體驗。觀眾不只走進故事，更在喝茶之間重新品味屬於台灣的歷史與人文滋味。

結合文學、音樂與沉浸科技的《東方美人XR》9日全新亮相，透過延展實境(XR)打造沉浸式劇場體驗，帶領觀眾穿梭於台灣茶業百年歷史。

廣告 廣告

計畫主持人、國立台灣大學資訊網路與多媒體研究所教授洪一平表示，1年多前他曾參加一場由知名大提琴家簡碧青夫婦專為台灣茶打造的音樂會，一邊聽大提琴、一邊喝茶，那樣的氛圍讓他相當感動，但他也意識到這類體驗往往隨著演出結束便告一段落，因此萌生將茶、音樂與故事保存下來的想法。

洪一平隨後取得簡碧青夫妻為台灣茶創作的《茶之樂》音樂授權，並結合知名作家陳玉慧小說《東方美人》中，以歷史小寫「東方美人茶」精神、將被蟲咬的茶葉「化腐朽為神奇」為故事核心，運用XR技術與最新高斯潑濺(Gaussian Splatting)技術，高度還原實體場景與人物細節，再搭配生成式藝術等科技手法，由陳玉慧親自入鏡擔任說書人，並由男、女主角演繹故事。觀眾彷彿置身舞台之中，能近距離觀看演出，將小說中充滿茶香與情感的世界轉化為可親身踏入的沉浸式場域。

與一般VR體驗最大的不同，是《東方美人XR》邀請觀眾在觀演過程中實際品飲由泡茶專家準備的獲獎好茶。整場體驗約45分鐘，讓眼、耳、鼻、舌、身全面共感。洪一平：『(原音)依著這個故事，等於說喝的第一杯茶、看一個故事；再喝一杯茶，再看一個故事。我們說眼、耳、鼻、舌、身在VR世界裡面，眼睛、耳朵都很容易做，那你這個舌頭跟味道、舌頭跟鼻子是比較難弄的，可是如果我喝這杯茶，這個跟我到這裡面喝，因為有故事、有聲音，同樣的茶他覺得這個更有味道，我們這個叫共感，就是彼此不同的感受合在一起，可以把你的體驗值再增加。』



民眾體驗《東方美人XR》沉浸劇場，不只音樂入耳、故事入眼，現場還能親口品嚐好茶滋味。(台灣元宇宙學會提供)

洪一平表示，《東方美人XR》將於2月10、11 日推出體驗場，未來也希望推廣至大稻埕茶莊、文化觀光場域或其他合適空間，讓觀光客與民眾以全新方式體驗「看著故事喝茶比單純喝茶更有感」，也為文化科技跨域應用開啟另一種想像。(編輯：許嘉芫)