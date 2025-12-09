音樂劇百老匯原卡司同台演出 《阿拉丁》電影交響音樂會重溫奇幻魔毯之旅

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會明年一月底將再度在台登場。（牛耳藝術提供）

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會自 2022年全球首演至今屢締造話題，明年一月底將再訪台灣，分別於台北和台中推出共五場演出，觀眾將在大銀幕與交響樂層層疊進的聲浪中，再次找回記憶深處的悸動與童年綻放的喜悅。

從神燈之光到魔毯之旅，動畫電影《阿拉丁》以溫暖與歡笑征服全球觀眾。此次以全新沉浸式的體驗重回舞台。大銀幕完整呈現動畫全片，重溫阿格拉巴的精彩旅程，交響樂團現場演奏，頂尖歌手與神秘失控人聲樂團同步於劇情間獻唱，每一刻都像置身動畫之中，讓樂迷再次感受到，「原來世界可以如此廣闊而美好」。

本次音樂會核心的靈魂由好萊塢作曲大師亞倫・曼肯（Alan Menken）親手打造， 他擁有8座奧斯卡、11座葛萊美獎加冕，以獨有的語彙寫下一首首流傳逾30年的經典歌。令人難忘的莫過於情歌對唱〈A Whole New World〉，榮獲奧斯卡最佳原創歌曲、電影配樂等多項大獎，更勇奪葛萊美年度歌曲獎，是迪士尼至今唯一獲此殊榮的作品。其他包括〈Friend Like Me〉〈Prince Ali〉〈Arabian Nights〉和〈One Jump Ahead〉等旋律也將在音樂會中重生，喚醒跨世代的共同記憶。

主辦單位特別力邀《阿拉丁》音樂劇原班首演卡司，以最原味的黃金陣容現身，包括紐約百老匯、倫敦西區與世界巡演的耀眼實力派，首演神燈精靈的特雷弗・迪昂・尼古拉斯（Trevor Dion Nicholas） ；《阿拉丁》百老匯音樂劇領銜首演阿拉丁、亦飾演過《獅子王》百老匯音樂劇辛巴的亞當・雅各（Adam Jacobs）。茉莉公主由《漢密爾頓》倫敦西區音樂劇的主演克莉絲汀・阿拉多（Christine Allado）擔綱，她的足跡橫跨歐亞，更多次擔任上帝美聲安德烈・波伽利巡演合作藝術家。

這些跨越舞台傳奇的聲音，將在劇情間同步角色獻唱，伴隨影像與樂音交織，點亮那段無可取代的時光，感動升級。

《阿拉丁》以冒險、幽默與浪漫交織的故事，在當年以驚人的視覺想像與迷人角色橫掃大銀幕，也開啟後續多元的創作版圖。至今這部經典依然是每一代心中永不熄滅的魔法象徵。電影音樂會將於明年1月底於台北國家音樂廳、2月於台中國家歌劇院登場，觀眾將隨樂音走入這段關於希望、自由與自我價值的旅程，在聲光堆疊出的立體世界，與阿拉丁和茉莉公主一同翱翔，迎接那句早已深深刻在樂迷心底的浪漫旋律「A Whole New World」。票券於本月11日（週四）中午12點MNA售票網啟售：https://ticket.mna.com.tw/UTK0201_?PRODUCT_ID=P1497WMQ

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會

1/30 (週五) 19:45 台北國家音樂廳

1/31 (週六) 14:30、19:30 台北國家音樂廳

2/7 (週六) 19:30 台中國家歌劇院

2/8 (週日) 14:30 台中國家歌劇院

★ 台北場演出陣容 ★

待場館行政程序完成後公告

​★ 台中場演出陣容 ★

阿拉丁｜亞當・雅各 Adam Jacobs

茉莉公主｜克莉絲汀・阿拉多 Christine Allado

精靈｜特雷弗・迪昂・尼古拉斯 Trevor Dion Nicholas

​

指揮｜吳曜宇

樂團｜NSO國家交響樂團

合唱團｜神秘失控人聲樂團

​

​※ 全長約120分鐘，含中場休息20分鐘

※ 英語發音，中文字幕

※ 電影全片播出，保留原聲對白，歌手、合唱與樂團同步演出

※ 主辦單位保有節目異動權

