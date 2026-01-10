音樂劇電影《魔法壞女巫》也能跨界《英雄聯盟》？主演戲精上身被超有才網友改編遊戲版掀熱議

通常而言，音樂劇跟《英雄聯盟》這樣的電玩遊戲不太會有什麼交集，不過，對於廣大有才的網友們來說這件事卻一點都難不倒他們。近日音樂劇電影《魔法壞女巫》的主演 Cynthia Erivo（全名 Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Amarachukwu Owezuke Echimino Erivo）在與粉絲交流時被粉絲嚇到，模仿網路迷因瞪大雙眼，往後退幾部的影片直接被做成了《英雄聯盟》版而爆紅掀起熱議，讓許多網友笑翻：「真的太他 X 有才了！」

(Credit:Riot Games)

廣告 廣告

事情的起因是，音樂劇電影《魔法壞女巫》中飾演主角艾法芭的 Cynthia Erivo 近日聽到粉絲分享撿回弄丟一年的帽子時，直接戲精上身模仿網路迷因瞪大雙眼，後退兩步。結果這個片段直接被網友們發揮創意，拿來配上《英雄聯盟》中的各個角色橋段，例如開大的艾克、柔伊、大絕轉到一半被卡莎碧雅大絕中斷的卡特蓮娜、用 ER 連技進場施放大絕的麗珊卓...，結果合起來真的十分適合，直接笑翻了眾多網友。

還有人發現，《英雄聯盟》中的超人氣角色提摩也有出演，結果最後竟被畫面外的魔鬥凱薩大絕關進小房間，「真的很靠Ｘ！還被拉回去」，也有人笑稱，這個角色池真的太多了，「角色池太深了」、「根本老李www（指傳奇選手 Faker）」，紛紛覺得原 PO 真的太有才華了，「不能只有我看到」、「每個英雄都會？」、「超好笑！」，目前轉發數也已經破萬，直接掀起 threads 上的熱潮。