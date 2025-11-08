音樂劇《小王子》第二季 11/14 –16 高雄衛武營開演

【記者 王雯玲／高雄 報導】韓國授權音樂劇《小王子》即將迎來在台連演第四年，由 C MUSICAL 製作、韓國 HJ CULTURE 授權，今年推出全新第二季版本。繼台北與台中場場好評後，《小王子》將於 11月14日至16日重返高雄衛武營戲劇院這也是連續第三年登上衛武營舞台。製作團隊以全新卡司組合，邀請南台灣觀眾再次啟程，走進B612星球，用心感受愛與馴養的真諦。

畢業於戲劇系的徐鈞浩與林孫煜豪，多年來在戲劇與影視領域持續發光，此次再度攜手，完成這場屬於友情與成長的旅程。徐鈞浩近年從金馬獎星光大道到高雄電影節皆展現細膩又風趣的魅力；此次飾演《小王子》的原作者聖修伯里，他將以成熟而溫柔的筆觸，重新詮釋這位寫下「近代最暢銷寓言」的靈魂角色。而林孫煜豪再度化身小王子，帶領觀眾穿越星球，重溫那份「初心未泯」的感動。

今年的高雄場邀請影視實力派演員路嘉欣，以獨特的空靈氣質與溫柔文青感，詮釋小王子心中那朵難忘的玫瑰與狐狸的靈魂意象。她的演出被觀眾形容為「柔軟卻深刻」，在詩意與情感之間展現出極高的細膩度。

C MUSICAL 期盼透過這次全新組合，讓高雄觀眾再次感受到不同層次的感動與共鳴。C MUSICAL 藝術總監 張芯慈 表示：「《小王子》一直是最能讓觀眾打開劇場之門的作品。很多人第一次看音樂劇，就是從這裡開始。」今年的現場特別設計了「小羊箱紀念卡」與「B612星球簽證」等限量好禮，讓觀眾在觀戲之外，也能帶走屬於自己的星球印記。張芯慈強調：「我們希望讓音樂劇成為生活的一部分，讓劇場成為人與人之間『馴養彼此』的地方。」

此次的巡演將在 11月16日迎來《小王子》的第99場演出——象徵四年來無數次相遇與告別的珍貴軌跡。C MUSICAL 誠摯邀請觀眾陪我們一起走向這個難能可貴的里程碑，共同見證屬於劇場的星光時刻。（圖／記者王雯玲翻攝）