音樂劇「有真與有真」巡演 台韓演員各展魅力

（中央社記者趙靜瑜台北8日電）改編自韓國作家李琴䬁熱銷30萬本小說「有真與有真」，同名音樂劇中文授權版2025年首演，口碑熱烈，今年將舉行全國巡演，並邀約韓國音樂劇演員來台演出，與台灣演員各自展現角色魅力。

C Musical藝術總監張芯慈今天在記者會上表示，將邀請韓國音樂總監羊智海，以及韓國演員林贊玟、姜知慧跨海將於3月中來台演出，將首爾大學累積多年的舞台能量原汁原味帶進台灣。

這次演出陣容集結台灣原班人馬大甜、陳明珠、康雅婷，與韓國演員共同組成台韓雙卡司，將在不同場次中展現各自獨特、卻同樣深刻的角色詮釋。

張芯慈表示，「有真與有真」是一齣有使命的作品，「世界上不好的事情會持續發生，我們雖然無法阻止壞事，但每個人都可以成為接住有真那雙溫暖的雙手。」

張芯慈也期待觀眾如果生活中若有相似遭遇，除了逃避之外，也可以有另一種選擇與出口，「青春期會遭遇跟母親難以溝通、內心也有許多難以說出的秘密等掙扎，但希望觀眾走進劇場，會發現你其實並不孤單。」

「有真與有真」以兩位少女的雙重視角展開敘事，在角色的交錯與轉換之間，以溫柔細膩的方式帶觀眾進入兩位少女的世界，探討未成年性剝削受害者的創傷、修復與陪伴，表達成長中曾被忽略、被誤解的心情。

飾演大有真的大甜分享，期待能把角色詮釋的更游刃有餘，「除了把大有真的角色功課做得更好，也要投入劇中需要轉換的多元角色，讓自己在台上更從容。」同樣演出大有真的陳明珠也說已經開始練唱，希望今年在舞台上的表現更鬆弛。

飾演小有真的康雅婷則說，「有真與有真」的劇本自由度很高，作為演員，永遠有挖掘不完的地方，「光是面對兩位不同的大有真，就可以有很不同的舞台呈現。」

韓國授權音樂劇「有真與有真」將從3月13日到22日在台北表演藝術中心藍盒子，5月16日到17日在高雄衛武營戲劇院，6月6日到7日在台中國家歌劇院中劇院演出。1150108