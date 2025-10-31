音樂動畫神作《BLUE GIANT藍色巨星》11月14日全台重映！大螢幕此生必看一次
再次奏響那激昂的瞬間！《BLUE GIANT 藍色巨星》（BLUE GIANT）將於11月14日（五）在台大銀幕磅礴再現！《BLUE GIANT 藍色巨星》改編自日本漫畫家石塚真一人氣作品《BLUE GIANT 藍色巨星》，本作被譽為「聽得見聲音的漫畫」，系列漫畫截至2025年10月累計銷量已突破1370萬冊，並榮獲第20屆日本「文化廳媒體藝術祭漫畫部門大獎」、第62屆小學館漫畫大獎「一般向部門」等多項大獎殊榮！
動畫電影版《BLUE GIANT 藍色巨星》，請來動畫電影版《名偵探柯南：零的執行人》導演立川讓執導；由原作漫畫開始連載時就擔任責任編輯的NUMBER 8擔綱編劇；葛萊美獎得主世界知名爵士鋼琴家上原廣美擔任音樂監製，並創作電影中樂團「JASS」3首獨創樂曲與片尾樂曲〈BLUE GIANT〉，同時負責片中所有樂曲的鋼琴演奏；曾就讀美國柏克萊音樂學院的薩克斯風新星馬場智章、人氣樂團「millennium parade」鼓手石若駿也一同獻奏；《餘命10年》山田裕貴、《詭異之家》間宮祥太朗、《獅子的藏身處》岡山天音也精彩獻聲為角色配音！
《BLUE GIANT 藍色巨星》當時在日本上映首日觀眾滿意度第一名，日本Yahoo電影4.5顆星超高分評價，好評賣座突破12億日幣，更榮獲第47屆日本電影學院獎最佳配樂獎！漫畫原作作家石塚真一觀賞完電影後也表示：「如此巨大、真摯的聲音透過大銀幕如實傳達而出，真的非常感謝！」《BLUE GIANT 藍色巨星》故事敘述由宮本大（山田裕貴 配音）、玉田俊二（岡山天音 配音）、澤邊雪祈（間宮祥太朗 配音）組成的爵士樂團「JASS」以在日本最棒的爵士俱樂部表演為目標，努力投入於音樂活動中，交織出令人熱血沸騰、感動至極的精彩樂章！《BLUE GIANT 藍色巨星》將於11月14日（五）全台大大銀幕磅礴再現！
《餘命10年》山田裕貴因為《BLUE GIANT 藍色巨星》哭不停！
在《BLUE GIANT 藍色巨星》中為「宮本大」一角配音的山田裕貴，是原作漫畫的超級粉絲，被問到關於本作的魅力時，他表示：「這部作品讓我覺得無法以言語去定義，總覺得愈以言語去形容，它本身巨大的魅力就愈變愈小。」但山田裕貴也透露他在讀劇本時有哭，看了初剪版動畫也哭，錄音時和看了電影成品後也都哭了，他說：「這部電影真的很厲害，是本作的力量，雖然不想強迫觀眾和我產生一樣的共鳴，但如果能將那股動搖靈魂的情感傳達給觀眾的話，那麼我的工作就十分有意義。」
在本作中為鋼琴家「澤邊雪祈」配音的間宮祥太朗則表示：「觀賞完這部電影後，感受到音樂所擁有的力量！人類創造了音樂、電影、藝術，為其狂熱的模樣真的很棒！」為鼓手「玉田俊二」配音的岡山天音則說：「《BLUE GIANT 藍色巨星》以電影這樣新的方式呈現，希望能讓更多人看到這部作品，真的很榮幸自己能參與其中！」
《BLUE GIANT 藍色巨星》的主角「宮本大」，在19歲時來到東京組成爵士樂團，對於19歲的回憶，山田裕貴表示：「我高中畢業後就從名古屋來到東京，去了演技學校，每天都只專心學習演戲。打工時的姓名牌上還寫著『我會成為演員王』，因為我是個懶惰的人，就以這樣的方式督促自己。」
知名爵士鋼琴家上原廣美絕對音感嚇到《BLUE GIANT 藍色巨星》導演！
以《名偵探柯南：零的執行人》備受矚目的立川讓導演，對於執導《BLUE GIANT 藍色巨星》的感想，他表示：「雖然這是部以爵士樂為題材的電影，但其實是以年輕人們的強韌的毅力、努力不懈的模樣為本作的主軸。」《BLUE GIANT 藍色巨星》的音樂由知名爵士鋼琴家上原廣美打造，立川讓導演也負責本作的音效指導，電影中不僅有令人讚嘆的爵士樂樂聲，音效和環境音也引起話題，立川讓導演表示：「環境音的部分，是在新橋站前架設麥克風所收錄的。」立川讓導演還透露在和上原廣美一起進行混音後製時，感到十分驚訝，他表示：「錄到的環境音中有一些人潮擁擠的聲音，當時上原廣美小姐一聽就說：『那個聲音是降C，會和這裡出現的配樂的音色產生不協和音……』上原小姐好像擁有絕對音感，這讓我感到很新奇。」《BLUE GIANT 藍色巨星》將於11月14日（五）全台大銀幕磅礴再現！
※《BLUE GIANT 藍色巨星》劇情介紹
★ 第47屆日本電影學院獎 最佳配樂獎
★ 第20屆日本文化廳媒體藝術祭漫畫部門大獎
★ 第62屆小學館漫畫大獎 一般向部門
★「聽得見聲音的漫畫」熱賣超過1370萬冊的超人氣作品躍上大銀幕！
★ 日本上映首日觀眾滿意度第一名，好評賣座突破12億日幣！
★ 日本Yahoo電影4.5顆星超高分評價
★ 改編自漫畫家 石塚真一 超人氣爵士音樂漫畫
★《名偵探柯南：零的執行人》《路人超能100》動畫導演 立川讓 執導
★ 集結 山田裕貴、間宮祥太朗、岡山天音 三位人氣演員豪華獻聲
★ 葛萊美獎世界知名爵士鋼琴家 上原廣美 傾力打造片中樂曲
★ 薩克斯風新星馬場智章、世界級鋼琴家上原廣美、人氣樂團「millennium parade」鼓手石若駿擔任幕後演奏樂手
★ 熱血又激情的青春，即將響徹大銀幕！
★ 全力奏響不會再有的這個瞬間吧
住在仙台的高中生・宮本大（山田裕貴 配音）深受爵士樂吸引，每天都獨自在河邊吹奏次中音薩克斯風。畢業後他來到東京，住進了高中同學・玉田俊二（岡山天音 配音）的公寓。某日，大在展演空間遇見同齡鋼琴家・澤邊雪祈（間宮祥太朗 配音），並邀請他共組樂團，受大影響而開始打鼓的玉田也加入組成3人樂團「JASS」。連樂譜都看不懂，只是一心吹奏薩克斯風的大、從小就將一切獻給爵士樂的雪祈、以及初學者玉田，以在日本最好的爵士樂俱樂部表演並改變日本爵士樂風格為目標，盡全力投入在音樂活動之中。
