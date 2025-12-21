音樂匯聚城市記憶！2025嘉義市國際管樂晚會嗨翻全場

（記者黃信峯／嘉義報導）2025嘉義市國際管樂節於（20）日晚間在嘉義大舞台舉行大型管樂晚會，現場座無虛席、氣氛熱烈。嘉義市長黃敏惠率市府團隊與滿場觀眾一同沉浸在音樂饗宴中，感受管樂為城市帶來的感動與活力。晚會由嘉義市管樂團、禾作社劇團及嗩吶大師林子由攜手呈現跨界開場作品《諸羅320+1：吹響嘉義的時代樂章》，透過音樂與戲劇的結合重現嘉義從諸羅時期至現代的城市記憶，磅礡的演出擄獲觀眾掌聲。

圖/2025嘉義市國際管樂節大型管樂晚會，滿場觀眾一同沉浸在音樂饗宴中氣氛熱烈。記者黃信峯翻攝

黃敏惠市長表示，文化，讓一座城市更加偉大；而城市的偉大，來自大家的共襄盛舉。不只是嘉義人，還有來自全國，甚至世界各地的朋友，願意走進這座城市、與我們相遇。讓我們攜手努力，讓嘉義因音樂與藝術而更加動人，透過音樂的交流與文化的力量，同心協力迎向更美好的明天。

今年晚會行進演出陣容豪華，由國內外6支知名隊伍輪番登場，包括嘉義市南興國中、臺北市景美女中、臺北市第一女子高中、臺北市建國中學、日本奈良學園大學與熊本工業高等學校吹奏樂部等隊伍。各團隊以精準步伐、旗舞層次、以鼓聲與銅管聲浪震撼全場，現場驚呼聲不斷，氣氛熱度持續攀升。

節目壓軸由范曉萱&100%樂團重磅登場，睽違多年再度在臺開唱，以獨特嗓音和能量揭開全場高潮。隨後與人氣歌手黃宣YELLOW合體，加上嘉頌重奏團與復雷閣街舞團，共同詮釋由范曉萱創作的管樂節主題曲《管他什麼音樂》。這首獨具意義的主題曲，是范曉萱以身為音樂人的視角，為嘉義市量身打造的專屬樂章，在范曉萱出道滿30周年時重返嘉義詮釋此曲，意義非凡！當現場響起這首樂迷耳熟能詳的歌曲，全場民眾揮舞雙手、跟著節奏擺動，將晚會情緒推向沸騰。

文化局謝育哲局長表示，今年大型晚會不僅展現嘉義城市文化的多元層次，也讓國際交流、跨界創作與城市故事在音樂中相互連結。2025嘉義市國際管樂節自12月19日至2026年1月1日舉行，14天超過90場的活動將在城市各角落陸續登場，邀請義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等 10國、16個國際團隊與5位音樂大師齊聚嘉義。邀請全國民眾一起走進嘉義、聆聽嘉義、感受嘉義，享受最動人的城市樂章。更多詳情請至活動網站查詢，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息 。

