音樂家抵制川普更名取消演出 甘迺迪中心新主席批評

甘迺迪中心(Kennedy Center)主席26日嚴厲批評一名音樂家突然取消平安夜在該中心演出的決定，在幾天前，美國總統川普(Donald Trump)把自己的名字加入這座設施的名字中。

甘迺迪中心主席格瑞尼爾(Richard Grenell)在一封寫給音樂家瑞德(Chuck Redd)的信中表示：「你決定在最後一刻撤回 ─ 明確回應中心近期的更名，此舉是為了表揚川普總統為拯救這個國家瑰寶所做的非凡努力 ─ 這是典型的偏執，而且對非營利藝術機構來說成本非常高。」

在信件中，格瑞尼爾表示，他將針對「這項政治噱頭」求償100萬美元的損害賠償。

瑞德沒有立即回應美聯社的置評請求。

瑞德是一名鼓手和顫音琴手，自從2006年以來，他接替了貝斯手貝茲(William "Keter" Betts)，一直主持甘迺迪中心的假日節目「即興爵士」(Jazz Jams)。瑞德24日在寫給美聯社的電子郵件中表示，他在中心更名後退出了這場音樂會。

瑞德指出：「當我看到甘迺迪中心網站改名，然後一個小時後建築物也改名，我選擇取消我們的音樂會」，瑞德補充說，這場活動一直是「非常受歡迎的假日傳統」，他通常會邀請至少一名學生音樂家參與。

瑞德告訴美聯社：「這是非常遺憾必須取消的眾多原因之一。」

美國前總統甘迺迪(John F. Kennedy)在1963年遭暗殺身亡，美國國會隔年通過了一項法案，以他的名字來為這個中心命名，藉此紀念他。

格瑞尼爾是川普的盟友，在前任主席被迫辭職後，他被任命接任甘迺迪中心的主席。根據白宮，川普挑選的董事會批准了這項更名案，學者表示這違反了法律。

甘迺迪的姪女凱莉甘迺迪(Kerry Kenned)誓言，一旦川普卸任就把他的名字移除，前眾議院歷史學家史摩克( Ray Smock)等人則認為，任何更名都必須獲得國會批准。

法律明確禁止董事會將這個中心改為紀念其他人，也禁止在建築物的外牆將放上其他人的名字。 (編輯:柳向華)