音樂家6個月教會章魚彈琴！合奏畫面吸百萬人朝聖

國際中心／楊佩怡報導

日前一名瑞典音樂家兼YouTuber馬提亞斯克蘭茲（Mattias Krantz）在市場買了一隻章魚帶回家，並將牠取名為章魚燒，從此成為他的學生；經過克蘭茲的耐心教導6個月後，章魚燒竟成功學會彈鋼琴，彈奏畫面曝光後，短短3週就吸引570多萬人朝聖。





瑞典音樂家買章魚回家訓練！僅花6個月竟「會彈Baby Shark」驚呆570萬人

瑞典音樂家從市場帶回一隻章魚，並養在家中魚缸教牠彈鋼琴。（圖／翻攝自YouTube@Mattiaskrantz）克蘭茲以各種瘋狂且大膽、獨具特色的音樂實驗，在YT頻道上吸引169萬人追蹤。5日他在頻道上傳一段影片，標題為「我教了一隻章魚彈鋼琴（花了6個月）」，影片開頭可見，克蘭茲到市場購買水產，最後選中一隻章魚，並將活生生的牠帶了回家，不過他不是要將章魚煮來吃，竟然是要教章魚彈鋼琴。他解釋道：「我一直想教動物彈鋼琴，照理來說章魚超有潛力，牠們很聰明、擅長解決問題，而且8隻觸手各自都有『小腦袋』，等於一個身體裡住了8位鋼琴家」。

廣告 廣告

瑞典音樂家買章魚回家訓練！僅花6個月竟「會彈Baby Shark」驚呆570萬人

音樂家自製章魚專屬鋼琴，只要章魚成功彈出一段旋律，就會有小螃蟹掉出來當獎勵。（圖／翻攝自YouTube@Mattiaskrantz）

他利用會發光的琴鍵來教章魚彈琴，起初並不順利，不管是放了假的小螃蟹，也沒有辦法勾起章魚的興趣。於是他決定為牠製作專屬小鋼琴，每當章魚按下一個琴鍵，就會有小螃蟹緩緩從食物管中降下來，只有當章魚燒完成一段旋律後，螃蟹才會真的掉出來，成為獎勵機制，讓章魚越來越有興趣。如今經過6個月的訓練後，克蘭茲竟然真的教會章魚彈鋼琴，兩人甚至可以一起合奏，譜出一段美妙的旋律。

瑞典音樂家買章魚回家訓練！僅花6個月竟「會彈Baby Shark」驚呆570萬人

最終訓練6個月後，章魚竟成功學會彈琴，甚至能和音樂家合奏。（圖／翻攝自YouTube@Mattiaskrantz）

影片曝光後，立刻吸引網友留言表示「身為動物學家，我對此印象深刻」、「章魚心聲：我本來以為自己完蛋了，結果這傢伙教我彈鋼琴」、「你可能是歷史上第一個和章魚一起演奏歌曲的人」、「畫面太可愛了，好有愛」。此外，克蘭茲還在IG曬出章魚在1天時間成功彈奏出Baby Shark5個音的畫面，讓網友們相當震驚。





原文出處：音樂家買章魚回家訓練！僅花6個月竟「學會彈Baby Shark」驚呆570萬人

更多民視新聞報導

日本歌手吉他貼「台灣國旗」！小粉紅鬧事遭1句話秒殺

香港大火／宏福苑惡火已奪44命！「起火瞬間」畫面曝光

香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出

