音樂師拿鼓棒抽生殖器、掌摑...小五童罹患PTSD 二審賠償竟大腰斬

音樂老師拿鼓棒抽打男童生殖器，導致孩子出現創傷壓力症。示意圖

台北市某實驗國小劉姓音樂老師不滿5年級男童成成（化名）沒有照顧好自己兒子，竟多次拿鼓棒抽打成成的生殖器、小腿骨等部位，邊打嘴裡還不斷辱罵，可憐的成成生殖器出現瘀青，還因此罹患創傷壓力症，經常在課堂中突然暈厥，劉男被依妨害兒童發展等罪判處4年半刑期，目前入監服刑中；民事部分，一審判劉男要賠成成及父母677萬元，誰知二審竟出現變數，高院28日改判為217萬8062元。

判決指出，劉男為成成的音樂老師，和成成全家互動良好，2018年8月，劉師兒子進入學校就讀一年級，他拜託成成幫忙照顧，卻屢屢嫌棄對方照顧不周，隨即展開一系列PUA行為，包括言語責難「我對你太失望了」等語，之後更升級為肢體暴力，經常用鼓棒打成成的小腿骨、生殖器等部位，嘴裡還不斷飆罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」

廣告 廣告

成成不堪如此折磨，自2019年4月開始出現頭暈、腹痛症狀，還屢次在課堂中暈厥、跌倒，成成老師證稱，孩子有段時間頻繁請假，還曾親眼看到他跌坐在地板上，身體顫抖、嘴裡念念有詞「我不敢了，對不起劉老師，對不起我不敢了，我會好好照顧他。」還會以雙手握住生殖器。後經台大醫院兒童心智科診治，確認成成罹患創傷壓力症。

2024年，最高法院依妨害幼童發育罪判劉4年6月徒刑定讞；民事部分，成成向劉男求償醫療費、精神慰撫金等共531萬多元，父母則分別求償精神慰撫金100萬元；總共求償731萬餘元，北院審酌，扣除國賠40萬元，判劉男要賠477萬餘元、成成父母各100萬元，共677萬元。

劉男上訴後，高院認原審判決金額過高，沒有考量目前狀況已漸趨穩定，酌減後改判劉男須賠成成及父母共217萬8062元，可再上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

太暈了！北市色警副所長戀上養生館妹 偷查情敵車籍「貼滿鹹濕字條」下場曝

沒給自己留後路！張文墜樓前「1關鍵動作」 北檢認證死因：自殺

搜索驚見被告曾和自家長官飲宴 前調查官秒回報反被辦洩密罪

《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據