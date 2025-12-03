音樂平台年榜《APT.》居首位！《跳樓機》第二名...台灣歌手兩首都是「他」

隨著2025年即將結束，各大音樂平台紛紛公布年度歌曲榜單，呈現出當今聽眾音樂喜好的鮮明變化。韓文歌曲與短影音平台流行歌曲佔據了榜單的絕大部分，其中《APT.》在Apple Music台灣榜上奪得第一名，抖音熱門歌曲《跳樓機》則緊隨其後。值得注意的是，華語歌曲在前十名中僅有周杰倫的《擱淺》和《七里香》兩首作品，顯示出聽眾音樂偏好已經發生顯著轉變。

音樂平台年榜！《APT.》居首位，台灣歌手僅兩曲。（圖／截自Apple Music)

音樂平台年度榜單反映出當代聽眾的收聽習慣與偏好。Apple Music台灣榜的冠軍是《APT.》，這首歌曲具有極強的洗腦效果。而在短影音平台上如病毒般流行的《跳樓機》則成功奪得第二名。韓星GD、太陽以及大聲合作的《HOME SWEET HOME》位居第三。許多民眾表示自己喜歡聽蛋堡、美秀集團、TWICE等歌手或團體的作品，也有人提到自己熱愛韓團aespa《Supernova》，還有些人則表示自己的音樂品味仍停留在2000年代華語金曲的時空中。

廣告 廣告

華語榜單剩抖音歌+周杰倫...樂評:短影音盛行。（圖／KKBOX）

榜單數據顯示，進入前十名的中文歌曲僅有周杰倫的《擱淺》和《七里香》兩首，其餘幾乎清一色是韓文歌曲。這種現象背後反映出韓流文化和短影音平台的興起已經深刻改變了人們的聽歌習慣。音樂評論人表示，與過去主要聚焦於周杰倫、蔡依林等主流歌手不同，現在的聽眾可能更傾向於挖掘相對小眾的獨立樂團和獨立歌手的作品。年輕人的收聽習慣更加聚焦在短影音平台上，通過這些平台認識新歌或進行翻唱。

即使在以中文歌為收聽主流的KKBOX平台上，榜單第一名也是《跳樓機》，其次則是與陸劇《難哄》相關的主題曲。從這些年度榜單中，我們可以清晰地看出當前音樂收聽的趨勢變化，反映了數位時代下聽眾音樂品味的多元化發展。

更多 TVBS 報導

假網拍詐騙猖獗！網購BP、周董演唱會票和公仔 7嫌海削逾200萬

回憶殺！浪花兄弟等15年合體開唱 「周杰倫驚喜露面」全場暴動

太子集團45億豪車藏和平大苑地下室 「麥拉倫洗拿」周杰倫、林志穎也有

太子集團涉詐遭美制裁！9台灣公司曝光 竟藏周杰倫豪宅社區

