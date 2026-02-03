音樂才女下半身重創險喪命 截肢度ICU49天 醫護助重生

〔記者王俊忠／台南報導〕讀台南大學音樂系的萬姓女學生，去年10月初騎機車意外自摔、骨盆與雙下肢多處骨折，被送到奇美醫院時肺栓塞、意識不清、血氧量低，緊急放葉克膜與多次手術。因她左腳漸壞死，家人一度憂心截肢影響未來人生，經醫護與家人討論後決定截肢保命，萬女在加護病房度過49天生死劫，其後順利出院、裝左腳義肢，持續復健追蹤。她樂觀地說，沒有影響音樂學習之路。

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，重大傷病被送進加護病房(ICU)的患者，有5成以上出現譫妄症(意識混亂、定向感喪失等)機率、插呼吸器更達8成以上。該院醫護團隊在萬女清醒後，啟動預防譫妄組合式照護，讓萬女在住院的近兩個月期間沒有出現譫妄症狀。

奇美醫護團隊人員獻花祝福傷重痊癒的台南大學音樂系萬姓女學生(左二)喜獲重生，可繼續音樂學習之路。(記者王俊忠攝)

對於萬女重創傷勢，家人一度萌生放棄搶救念頭，奇美醫院3B加護病房主任蔡季倫與萬女家人溝通後、心想「21歲的萬女這麼年輕，我們再拚拚看」，支撐家屬信心，終於從死神手裡搶回萬女性命。

柯雅婷與3B加護病房護理長郭惠婷等護理師表示，每班照顧與接觸萬女時，主動提供當下日期與時間、依其喜好客製化照護內容，播放她喜愛的偶像音樂、熟悉卡通與其發表的鋼琴演奏作品、擺放玩偶陪伴，並彈性安排家屬探視時間，協助她早期床邊復健。在細心照護下，萬女不但沒出現原本令人擔憂的譫妄症，於11月下旬轉出加護病房、在12月初復原出院，她與家人還寫了感謝信給醫護團隊。

奇美醫院說明，加護病房內的重症病人因重大傷病、環境封閉及生理壓力，發生譫妄症比例高達50%以上。該院從2022年4月導入「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF(簡稱A to F, A2F)」，從病人入住加護病房第一時間即做早期預測與個別化預防，結合跨專業醫護團隊、患者家屬參與和志工陪伴，成功將加護病房譫妄發生率降低到3成以下，讓重症病人在最危急的時刻不只活下來，更能挺過譫妄危機、走向復原。

奇美醫護團隊人員送上慶賀蛋糕、祝福傷重痊癒的台南大學音樂系萬姓女學生(前左3者)喜獲重生。(記者王俊忠攝)

