音樂才女改開嗓更撩人！歐陽娜娜跨年對唱黃子弘凡 玫瑰花車甜出新高度

娛樂中心／程正邦報導

大提琴才女歐陽娜娜在 2025 年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場！今晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。歐陽娜娜以清純甜美的嗓音與極具電影感的造型，瞬間收服無數觀眾，網友紛紛暴動直呼：「甜到春心蕩漾！」

歐陽娜娜多才多藝，餐與設計這次演出的妝容和造型。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

舞台亮點：玫瑰花車與「娜式」手寫體浪漫告白

歐陽娜娜今晚展現了極高的舞台參與度，不僅在視覺與聲線上與黃子弘凡展現「熟人局」的滿分默契，更在細節處藏入巧思。舞台的大螢幕歌詞字幕特別採用了「歐陽娜娜親筆手寫字體」，將音樂才女的文藝氣息融入流行舞台，增添了溫暖的個人化設計感。

廣告 廣告

兩人置身於巨大的玫瑰花車裝置中，清新甜美的聲線完美融合，搭配官方釋出的多角度直拍，每一幀畫面都被讚「美如畫」。

歐陽娜娜今年跨年演出雖然沒有演奏樂器，不過在入場前導片中，仍秀了一段鋼琴。（圖／翻攝自江蘇衛視YT）

造型解密：致敬電影《贖罪》 打造教科書級「復古美學」

除了音樂表現，歐陽娜娜的妝造再次成為全網熱議焦點。她親自參與造型設計，靈感源自經典電影《贖罪》慵懶復古風，以蓬鬆的羊毛捲髮型搭配露肩剪裁的黑白上衣，加上多層疊戴項鏈，強化了整體的層次感與高級感。並以冷調啞光眼妝呼應低調奢華風格，延續了她日前在巴黎引發轟動的「蓋茨比名媛風」。

新的一年，歐陽娜娜祝粉絲「開心平安」。（圖／翻攝自江蘇衛視YT）

網友暴動：甜嗓配美萌臉「越聽越想談戀愛」

演出後，社群平台上湧入大量好評，網友熱情留言：「歐陽娜娜妳別唱了，聽完這首甜甜的情歌真的好想談戀愛」、「甜美的嗓音配上這張美萌的臉，簡直是跨年最強治癒。」不少歌迷認為，歐陽娜娜不拉大提琴改拿麥克風，反而展現出一種更有親和力的魅力。歐陽娜娜和黃子弘凡在後台接受主持人訪問時，也用金筆寫下「新的一年開心平安」，送給幸運的粉絲。

更多三立新聞網報導

王者回歸！蕭亞軒湖南跨年「18分鐘全開麥」炸裂全場 宣告巡演啟動

2026中國跨年晚會：蕭亞軒復出首秀成焦點 王心凌、張韶涵再掀回憶殺

解放軍最深恐懼！F-16V鎖定畫面曝光 教官揭密：1機看到全軍擊落

共軍又搞實彈演習威嚇台灣 歐盟、德法日罕見同步發聲嚴厲警告

