音樂才子合作蔡依林「BLACKPINK」 大暈船成癮退回好友關係

創作新人MOSUN不僅曾參與「BLACKPINK」2023年Coachella主舞台演出的部分現場音樂製作，也長期為天后蔡依林（Jolin）進行製作與編曲工作，並與孫盛希、J.Sheon、周筆暢、鍾辰樂等多位歌手合作，新歌〈OVDZ〉描繪自己一段「明知道不該，卻無法抽身」的情感，坦言：「當下很暈、也很拉扯。」當時第一時間拿給對象聽，對方也覺得是個很美的紀念，之後2人就退回好友關係。

〈OVDZ〉聚焦於愛情中的成癮心理，MOSUN以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，停留在理智與沉淪之間的灰色地帶，他邀曾獲葛萊美獎最佳節奏藍調歌曲的加拿大創作歌手Daniel Caesar的御用和聲Nevon Sinclair參與錄製福音風格和聲，讓情緒層次更顯濃烈而立體。

該曲由MOSUN作詞、作曲與製作，母帶後期則交由怪奇比莉（Billie Eilish）御用混音師、葛萊美獎得主John Greenham操刀，聲音風格融合亞洲流行R&B的細膩情感與西方另類R&B的現代語彙，透過雙語演繹，讓情緒自然跨越語言界線。

