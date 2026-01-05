「音樂才子」變毒販！羅啟聰製毒落網 粉絲怒喊：怎麼可能

記者林宜君／台北報導

羅啟聰涉毒被捕。（圖／翻攝自羅啟聰IG）

警方近日在新界元朗破獲一處村屋製毒工場，查扣市值約港幣 774 萬元、折合新台幣約3,120萬元的多款毒品，行動中共拘捕 2名當地男子及1名中國籍女子。據警方說法，其中一名被捕者，為曾參加2018年選秀節目《Good Night Show 全民造星》第一屆的歌手羅啟聰，引發外界高度關注。

警方說明，本案由東九龍總區刑事部主導偵辦，發現有販毒集團以「賺快錢」為誘因，吸收欠債或經濟壓力沉重的年輕人充當製毒與運毒角色，並利用村屋作為製毒與藏毒據點。警方於元朗山下路一處村屋單位突擊搜索，起出超過10公斤毒品，包括可卡因、「冰」毒、霹靂可卡因、氯胺酮，以及多顆依托咪酯煙彈，同時查獲電磁爐、溫度計、鍋具與大量分裝用透明袋等製毒工具。

廣告 廣告

警方指出，3名被捕者年齡介於21歲至35歲，涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」，目前已被暫控相關罪名，並於5日下午在觀塘裁判法院提堂。警方強調，相關罪行一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款港幣500 萬元，量刑起點相當嚴重。

羅啟聰曾因參加《全民造星》第一屆獲得評審側田與Eric Kwok肯定，一度被視為樂壇潛力新星。（圖／翻攝自羅啟聰IG）

被點名涉案的羅啟聰，暱稱K.I.S、狗毛，曾因參加《全民造星》第一屆獲得評審側田與Eric Kwok肯定，一度被視為樂壇潛力新星。過去受訪時，羅啟聰曾坦言為追求音樂夢想背負學費與製作費壓力，並透露因音樂製作累積6位數債務。事件爆發後，粉絲表示，「怎麼可能」、「抓錯人？」、「真的沒想到」、「太失望了！」。

警方亦指出，本案不排除涉案人士因欠債而遭毒品集團吸收，以數萬元至十多萬元不等報酬鋌而走險。警方最後提醒，製毒過程常伴隨刺鼻化學氣味，若民眾發現住處附近出現異常汽油味或酸性氣味，應立即提高警覺並通報警方，並再次呼籲年輕族群切勿因短期金錢誘惑而以身試法，後果恐難以承受。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議

Nana母女奮力制止歹徒！加害者反控殺人未遂 警方說法讓全網暴動

網驚！盧廣仲和Bruno Mars同歲 網笑翁立友跟香蕉哥哥那才叫真正一絕

A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」

