音樂撫慰病痛、親情點亮醫院 雲基聖誕以愛傳遞平安希望

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】適逢聖誕佳節，雲林基督教醫院近日於院區舉辦系列聖誕慶祝活動，結合音樂會、親子演出與感恩禮拜，將平安、喜樂與希望送進醫院每個角落，不僅溫暖病患與家屬的心，也凝聚醫護同仁情誼，展現醫院以信仰為根、以人為本的醫療精神。

聖誕大廳音樂會溫馨登場 樂音撫慰病患。(記者廖承恩拍攝)

活動首先於醫院大廳登場的聖誕音樂會，邀請門診病患、陪病家屬及護理之家住民共同參與。溫柔悠揚的旋律在大廳中迴盪，暫時撫平病痛與焦慮，讓等候看診的民眾在音符中獲得片刻安寧，也讓長者感受節慶的陪伴與關懷，音樂成為最溫柔的療癒力量。

護理之家住民歡樂會登場，歌聲笑語陪伴長者迎聖誕。(記者廖承恩拍攝)

緊接著登場的「聖誕親子歡樂秀」則為院內注入滿滿笑聲與感動，由醫院同仁與其子女攜手演出，節目內容多元活潑，呈現家庭溫馨互動的一面。透過舞台上的真情流露，讓忙碌的醫護人員暫時卸下工作壓力，在親情陪伴中重新充電。

員工親子聖誕表演會登場 溫馨互動凝聚。(記者廖承恩拍攝)

活動中也融入信仰元素，透過分享與祝福，表達對上帝的感恩之情。院方表示，醫療工作充滿挑戰與壓力，正因愛與信念，讓同仁彼此扶持、堅守崗位，持續守護每一位生命，這份信仰力量也是雲基長年深耕地方的重要根基。

聖誕節讚美禮拜莊嚴登場 詩歌祈禱傳遞。(記者廖承恩拍攝)

系列活動最後以「雲基感恩聖誕禮拜」畫下溫馨句點，透過詩歌、禱告與見證分享，全體同仁一同回顧一年來的守護歷程，感謝一路走來的恩典，也為新的一年獻上祝福，祈願平安與盼望持續臨到醫院與社區。

雲林基督教醫院表示，未來將持續秉持信仰與專業並行的精神，深化人本關懷，讓醫院不只是治療疾病的場所，更是傳遞愛與希望的平台，與民眾攜手同行，一起守護健康與生命。