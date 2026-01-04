《音樂故事》Podcast時代的記錄者 記者之歌：信任的旋律～誠信新聞人的使命

創作背景：資深媒體人陳俊廷在台灣高醫大醫學系系友總會與高雄市高醫校友醫師協會的『二會』年會上獲頒贈最佳記者獎的榮譽狀，陳俊廷在新創的MR.CCT新聞音樂網創作《最佳記者獎：值得被信任的人》動態影像歌曲，該曲兩天內在網路社群按讚破萬。時代的記錄者：誠信新聞人的使命是什麼?

本集《音樂故事》紀錄了媒體人的信念，強調透過持續進修日語與AI技術來優化新聞呈現，並開創了創新的新聞音樂平台以吸引年輕受眾。此外，他深受廣播前輩影響，將「傾聽」視為最重要的學習方式，堅持報導必須建立在事實查證而非盲目複製。文中收錄的歌詞進一步深化了其核心價值，主張記者應具備獨立思考與承擔真相的勇氣。整體而言，這是一段關於追求「值得被信任」不隨波逐流且行事光明正大的人生行旅的信念。

https://www.youtube.com/watch?v=5WczpsZjUZw