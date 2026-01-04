《音樂故事》Podcast時代的記錄者 記者之歌：信任的旋律～誠信新聞人的使命
《音樂故事》Podcast時代的記錄者：記者之歌：信任的旋律～誠信新聞人的使命
創作背景：資深媒體人陳俊廷在台灣高醫大醫學系系友總會與高雄市高醫校友醫師協會的『二會』年會上獲頒贈最佳記者獎的榮譽狀，陳俊廷在新創的MR.CCT新聞音樂網創作《最佳記者獎：值得被信任的人》動態影像歌曲，該曲兩天內在網路社群按讚破萬。時代的記錄者：誠信新聞人的使命是什麼?
本集《音樂故事》紀錄了媒體人的信念，強調透過持續進修日語與AI技術來優化新聞呈現，並開創了創新的新聞音樂平台以吸引年輕受眾。此外，他深受廣播前輩影響，將「傾聽」視為最重要的學習方式，堅持報導必須建立在事實查證而非盲目複製。文中收錄的歌詞進一步深化了其核心價值，主張記者應具備獨立思考與承擔真相的勇氣。整體而言，這是一段關於追求「值得被信任」不隨波逐流且行事光明正大的人生行旅的信念。
https://www.youtube.com/watch?v=5WczpsZjUZw
其他人也在看
世界大賽開打前痛失愛女！道奇救援投手費西亞妻子哽咽分享心情
體育中心／丁泰祥 報導去年世界大賽開打前夕，道奇隊突然宣布，主力救援左投Alex Vesia因為「家庭因素」將缺席，後來才知道，原來是他剛出生的女兒Sterling Sol Vesia突然過世，才讓Vesia錯過這麼重要的比賽，最近，Vesia的太太Kayla，在社群網站上分享了他們夫婦現在的心情，令人鼻酸。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 2
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 1
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 17
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 10
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
終於公開！陳漢典與Lulu日本富士山婚紗照親密互動甜到炸 喜帖插畫超Q
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）即將在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日喜帖與婚紗照率先曝光。喜帖採用鮮紅色調搭配可愛插畫，文字誠摯，傳達夫妻倆對親友的邀請之意，而婚紗照則選在日本富士山前拍攝，兩人時而鼻碰鼻、時而肩靠肩，甜蜜氛圍溢滿畫面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 5