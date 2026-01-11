《音樂故事X學完50音自助遊X漢字スマホAPP》Podcast跟著名師最強攻略

「學好50音日本自助遊最強攻略」短影音推出以來，深獲迴響備受好評。今《音樂故事》7分半話說「漢字與スマホAPP」

結合五十音的基礎與智慧型手機（スマホ）的應用，就能開始規劃日本自助旅遊。文藻外語大學日文名師王長龍指出，日本文字是從漢字創新發展而來的，這對於具備有漢字文化背景的學習者來說具有理解上的優勢。惟學好五十音是第一步，在掌握基礎發音與識讀能力後，善用（スマホAPP）智慧型手機 APP已是當前的趨勢。

MR.CCT新聞音樂網推出「日本自助遊最強攻略」短影音結合教學與實際旅遊情境，並以自創音樂讓學習過程更具熱情與活力，並能更輕鬆地記住旅遊實用的短語。資深媒體記者與文藻大學日文老師王長龍擬今夏規劃「學完50音邊走邊學」實驗團將學習與實際步行旅遊結合的模式，融入日本沉浸式環境增進學習樂趣與深度探索之旅。

MR.CCT新聞音樂網

https://www.youtube.com/watch?v=L9DW_-dakvA