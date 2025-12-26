音樂教父來了！李聖傑出道26年首場小巨蛋 被抖出害人「破產事蹟」

【緯來新聞網】李聖傑出道26年，今晚起（27日）、一連兩天迎來人生首場台北小巨蛋演唱會《One Day 直到那一天》，共吸引近2萬名歌迷進場朝聖。音樂路上重要貴人鮑比達特地為愛徒演奏，李聖傑分享28年前和老師學習，當年天天被罵，好奇自己今天的表現「我今天音有準嗎？」沒想到鮑比達笑而不答。

李聖傑（右）感謝鮑比達的教導。（圖／記者陳明中攝）

52歲李聖傑演唱會設計「S型」延伸舞台，讓整場演出多了與歌迷近距離對話的溫度，「走了26年，我走到了小巨蛋，好久不見現場的朋友，這個26年，每一字一句我都準很久，希望用我的音樂、聲音感動大家，還有我的胸肌，我練2個月」，笑稱有幾會讓粉絲瞧瞧。



當演唱完萬芳的〈新不了情〉，他談到音樂路上的貴人，特地介紹擔任伴奏的鮑比達老師，透露對方是自己第一張專輯的製作人，封他是「神級般的亞洲音樂教父」。鮑比達很開心：「我今天真的很感動，25年前，他是我的學生，今天我是他的嘉賓。」

李聖傑唱得激昂。（圖／記者陳明中攝）

不過認真一算，李聖傑透露其實1997年就找老師學習有2年時間，「像現在的韓國練習生，我當時每天被他罵」，鮑比達笑說，因為錄音室租金很貴「2個禮拜快要破產」，練了二十幾年，李聖傑問老師：「我音有唱準嗎？」鮑比達笑而不答，讓李聖傑只好跟著笑。



演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從回憶、初心一路唱到現在。中段時，李聖傑特別演唱由屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，感性表示：「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡。」

李聖傑喜歡聽歌迷尖叫聲。（圖／記者陳明中攝）

