音樂教父陳子鴻親自操刀 虛擬原民少女Heya降臨樂壇

由重量級音樂教父陳子鴻親自操刀的虛擬原民少女Heya，今（10）日正式宣告降臨樂壇，18歲的Heya能唱、能跳，首支MV〈HEYA〉走紀錄片式真實風，融入動保、環保、教育議題，網路未演先轟動，被譽為是「今年最有可能把AI歌壇打出新高度的怪物新人。」陳子鴻親口形容：「打造Heya的過程，拍成紀錄片都嫌不夠。」

Heya的人設一曝光就引起討論：她來自臺灣的山海能量，一開口像森林會呼吸、海浪會唱歌。個性內斂又神秘、但遇到不公義，她又能瞬間變成正義女戰士，她的「逆天音域」結合原民吟唱、world music 氛圍以及AI 泛音疊層，陳子鴻形容把Heya 當真人一樣養成，像養1個脾氣倔強但心地很軟的孩子，「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻。」

二度打造虛擬歌手，陳子鴻將發球權留給自己，帶領喜歡音樂團隊從最基礎學起，從3D建模、動作捕捉、面部捕捉技術到全AI生成，以及動捕結合AI；在音樂層面，陳子鴻親自為Heya量身打造寫曲，並請到金曲音樂人呂紹淳操刀編曲，規格直接拉到天花板。被問是否想帶著Heya角逐金曲？陳子鴻直言會針對符合的項目幫Heya報名、爭取各種音樂獎項，「希望能替華語樂壇開出1條全新的未來之路。」

Heya不是冰冷的AI，而是被世界「召喚」而來的聲音。當被問到Heya未來會不會辦演唱會？陳子鴻笑得超意味深長：「如果有渴望，什麼事都有可能。」至於粉絲最關心的「男友線」？他也大方認了：「正在規劃、物色中，等她成長成熟，白馬王子就會出現。」一句話讓大家瘋狂敲碗：「拜託快點讓她談戀愛！」

而MV則交給被譽為亞洲AI動畫大師的導演陳志信操刀，看膩炫技MV的他反其道而行，拍1支像8、90年代的經典MV，樸實、乾淨、直接戳心，在匿名帳號氾濫，習慣拿鍵盤當武器的網路霸凌時代，這首反霸凌的歌就像一記警鐘；其中最爆的，是他對AI教育危機的控訴，因此MV裡老師是披著人皮的AI、學生全是無表情機器臉，「在AI快速滲透教育的時代，我們更需要教孩子思考而不是依賴答案。」

