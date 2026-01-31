音樂教父鮑比達攜好友開唱！陳亞蘭現身力挺 范怡文揭入行41年美好時光

亞洲流行音樂教父鮑比達（Chris Babida），31日合體范怡文、林俊逸舉辦《玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會》。媒體棧提供

集電影配樂大師、音樂總監、作曲家及指揮家於一身的亞洲流行音樂教父鮑比達（Chris Babida），31日合體范怡文、林俊逸舉辦《玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會》，范怡文從觀眾席緩緩走上舞台，演唱新歌〈美好時光〉後感性與觀眾分享：「今年是我步入歌壇41年，點點滴滴對我都是美好時光。」

演唱會由小提琴家姜智譯以帕格尼尼隨想曲驚豔開場，隨後風格一轉，以爵士曲風帶出經典名曲〈大約在冬季〉。范怡文上台後除向〈蝶衣〉作曲人吳楚楚致敬，並接連演唱成名曲〈這些日子以來〉，台下粉絲彷彿坐上時光機。范怡文更預告，這場演出會讓大家感動落淚，但最後一定會「笑著走出演唱會。」

廣告 廣告

演唱會現場安排國劇造型舞者上場，展現中國古典氛圍。媒體棧提供

林俊逸嫌身高差太遠？范怡文合體轉圈跳舞被吐槽：妳怎麼不扭了

演唱會亮點不斷，鮑比達為了〈貝加爾湖畔〉特地借來手風琴，僅花1個月便上手，展現教父級實力。林俊逸現身舞台與范怡文合唱，兩人一見面就大玩身高梗，范怡文笑喊：「你實在太高了，站離我遠一點！」林俊逸則調皮回應：「沒關係，我站在你後面也不會被擋住。」

隨後兩人牽手轉圈大跳雙人舞。不料一唱完林俊逸立刻吐槽：「Coco姐（林怡文）剛不是說要好好跳舞？怎麼扭一下就不扭了？」范怡文沒好氣地反擊：「你又不好好教我！」展現多年深厚交情。

鮑比達為了〈貝加爾湖畔〉特地借來手風琴，僅花1個月便上手，展現教父級實力。媒體棧提供

林俊逸〈You Raise Me Up〉唱得過癮 陳亞蘭等好友到場支持

除了逗趣互動，兩人合唱〈涼涼〉時，鮑比達更現場演奏古箏，為流行樂注入古典中國元素。林俊逸隨後挑戰以One Take方式LIVE錄製〈把自己寵壞〉，這首歌原為蕭煌奇寫給范怡文的作品，經過鮑比達重新編曲後，林俊逸的詮釋被范怡文稱讚：「更加奔放自由，很貼近歌曲意義。」

林俊逸最後帶來波瀾壯闊的〈You Raise Me Up〉，他興奮表示鮑比達的編曲將情感層層堆疊，唱起來非常過癮。現場星光熠熠，包括金鐘影帝陳亞蘭、大右音樂總監Andrew、涂佩岑、何方及民歌之父陳光陸等演藝圈好友皆到場共襄盛舉。



回到原文

更多鏡報報導

比香蕉哥哥還狂！陳美鳳合體雅方二代千金20年對比照曝 網驚：包裝照片竟然比較老

舞王基因太強！郭富城女兒練跳韓團舞 家中驚見「這設計」網驚：星二代追星最高標

國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元

已婚正妹老師不倫12歲學生！「懷孕生子」DNA鑑定曝光震驚校方...本人全說了