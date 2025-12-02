《音樂文章3》致敬經典女聲 文章全新翻唱專輯以歌聲跨越時代

cnews124251202a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

三金歌王文章睽違多年推出全新翻唱專輯《音樂文章3》，以「致敬經典女聲」為核心，重新詮釋六首橫跨各年代的代表作品。透過成熟的歌唱技巧、沉穩厚暖的音色與細膩的情緒層次，將這些女聲記憶重新編織成屬於2025的聆聽風景。

文章特別以歐陽菲菲經典單曲〈嚮往〉作為首波主打。他回憶起多年以前，兩人曾同屬唱片公司，第一次在公司見到菲菲姐時，害羞得不敢打招呼，只敢遠遠偷看。沒想到是歐陽菲菲先伸手說：「嗨，文章你好。」那一握讓他記到現在：「簡直就是偶像突然走進你的人生一樣。」這份真切又溫暖的記憶，也成為翻唱這首歌最深的動力。

廣告 廣告

文章攜手音樂伙伴反覆推敲，歷經二十餘次重構編曲，只為留住菲菲姐最標誌性的「歐式唱腔精神」，澎湃爆發力、自由轉音、強烈層次感，同時加入現代電子律動與立體空間效果，讓70年代的旋律在2025年重新閃光。

cnews124251202a04

《音樂文章3》六首翻唱作品，好事聯播網特別為這張專輯企劃「BEST首選星」單元，自 12月3日起進行為期一個月的完整推薦與首播，寫下華語樂壇罕見紀錄，同時象徵文章四十餘年歌唱之路的歷久彌新。

全新宣傳照以亮橘色西裝搭配大膽多彩的花卉褲款，呈現出「復古 × 摩登」的視覺風格，呼應專輯的核心概念，在經典與當代之間，以歌聲建立一座跨時代的橋。《音樂文章3》不只是翻唱，更是一封以男聲回望女聲的深情書寫；也是文章向過去致敬、向未來前行的溫暖宣言。

照片來源：翰森娛樂

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

流感「反彈警訊」響了！全台12中旬恐再爆流行 公費疫苗快打光

電動機車銷售受貨物稅減徵衝擊 SMAT提建言助攻政府衝刺淨零目標

【文章轉載請註明出處】