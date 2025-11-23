音樂比賽及師生鄉土歌謠賽初賽 亮麗

基隆市學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，好手較勁，互爭長短，績優者將代表本市參加明年全國音樂大賽。（圖：教育處提供）

114學年度基隆市學生音樂比賽暨師生鄉土歌謠比賽初賽，17日至21日一連五天，分別在基隆市表演藝術中心演藝廳、深澳國小及中山高中舉辦，參加團隊來自各個年齡層，從大專院校、高中職到國中小學，共有團體組58隊（1725人）、個人組103人，共計1828人次參賽，各組績優者，將代表本市參加全國大賽。

這次比賽項目類型，涵蓋行進管樂、管樂合奏、打擊樂合奏、管弦樂合奏、弦樂合奏、室內樂重奏、國樂合奏、絲竹室內樂合奏、國樂獨奏、直笛合奏、合唱、師生鄉土歌謠、鋼琴獨奏、弦樂獨奏以及聲樂獨唱等項目，各校團隊及學生們，無不摩拳擦掌亮麗登場。展現年度成果。

教育處指出，為了提升學生音樂素養、讓學生在賽場上，能有精湛的演出，近幾年，市府陸續補助校內音樂類社團更新樂器及設備，對於演出空間的規劃，更是不遺餘力。

教育處徐嬿立處長表示，音樂學習不僅培養學生的藝術素養，更能啟發創造力與團隊精神，因此，市府將持續投入資源，推動學校藝文教育，協助學校培育更多優秀的音樂人才，讓基隆的音樂教育環境更加完善。

教育處說，近幾年來，已有多所學校使用更新樂器及設備，並發揮了關鍵作用，學生能以更佳音色，表現出音樂的層次與美感。

這次比賽，經評審委員嚴謹評比，各類組第一名業己產生，共計團體組67隊、個人組37人，將代表本市參加明（115）年三月的全國學生音樂比賽，以及四月的全國師生鄉土歌謠比賽，期待代表本市參加全國賽的選手們，都能有絕佳表現，為本市爭取最大的榮譽。