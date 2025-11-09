音樂治療 為精神病患提供情緒療癒

新營醫院以吉他演奏等音樂治療體驗方式，為該院精神科慢性病房病友點亮心靈之光。（新營醫院提供）

記者陳佳伶∕台南報導

衛福部新營醫院為台南溪北地區唯一設有精神科慢性病房的醫療機構，致力提供精神疾病患者全方位專業照護，該院職能治療團隊為病友安排一場音樂治療體驗，藉由音樂力量為患者情緒療癒，點亮心靈之光。

新營醫院表示，這次活動邀請新竹台大分院生醫醫院竹東院區精神醫學部職能治療師、音樂治療碩士蕭忻，透過吉他演奏、即興改詞、多元樂器與互動合唱的方式，營造出安全、信任的氛圍，引導患者以音樂表達內在情感，感受治療的溫度與支持。

廣告 廣告

活動氣氛溫馨、充滿活力，引導病患「吸氣、吐氣、呼」，讓身心放輕鬆，並隨著音樂節奏與音量變化，病患圍圈揮動彩色降落傘，時而高舉、時而輕放，節奏忽快忽慢，彼此互相提醒配合。

治療師展示水滴筒、蛇響板等特殊樂器，並邀請病友親自體驗演奏，透過敲擊、搖動與傾聽的過程，探索音樂的變化，藉音樂療癒身心。

新營醫院表示，這場活動並邀請醫療團隊進行專業交流，藉由臨床經驗分享，共同提升精神健康照護品質，也為精神醫療注入創新能量。

精神科主任許博彥表示，新營醫院持續深耕精神醫療服務，結合專業與創意，陪伴患者走過心靈復原之路，減輕家屬照護壓力，邀請社會各界一同關注與支持，為溪北地區精神健康守護盡一分心力。