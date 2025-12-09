音樂發燒友的專屬私宅劇場！灰綠配色讓55坪現代風私宅雅痞有格調

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 品禾設計

小編帶你看好宅

55坪的新成屋居住者為一家三口，由於屋主非常熱愛音樂，在設計上希望以劇場概念為題，讓日常生活與音樂共舞。品禾設計以現代風為基底，鋪陳出簡約俐落的空間調性，再巧妙妝點上色彩與屋主悉心挑選的音響設備，使這個家不再平凡，而是專屬於音樂發燒友的沈浸式音樂劇場。



公領域為開放式設計，通透的視覺串連客、餐廳，不僅將單面採光與空間感最大化，也提升居者之間的互動性。客廳電視牆以舞台為題，巧妙利用樑下空間搭配兩側系統櫃，框定出如表演廳般的舞台設計，再透過灰色藝術塗料襯底，透過色彩心理創造收縮景深，當間接照明灑落，就像演出開始所打下的spot light，完美襯托屋主精心挑選的音響設備。開放式餐廳巧妙利用樑下空間，規劃出整合性的餐水櫃，不僅完美齊平立面，更擴充了泡咖啡、調製飲品的專屬區域。底層牆面的一抹翠綠跳色，瞬間營造出搶眼迷人的視覺焦點，彷彿高級酒吧的質感，為居家生活增添一絲獨特的小確幸。通往書房的入口則巧妙地安排在沙發兩側，兩間書房之間透過玻璃隔間，設計上「隔而不斷」，讓家人在保有各自獨立空間的同時，也能維持溫馨的互動性。



主臥採用飯店套房設計，將衣櫃、衛浴等機能整合於入口廊道處，透過設計為寢臥區建立緩衝，隱私性也大幅提升。寢臥區設計則延續中性灰調，柔和無壓的視覺效果，凝塑出沈靜的舒眠氛圍，每天的疲勞與紛擾，都能在此獲得療癒。



小編的最愛

為了讓俐落的現代風空間也能展現溫暖與舒適，設計師透過弧形元素的優雅弧度巧妙柔化客廳牆面、書房隔牆、臥室廊道及天花板的線條，不僅化解了視覺上的的俐落感，更賦予整體空間流暢且溫潤的視覺感受。

品禾設計／品禾設計團隊

地址：台中市北屯區興安路二段333號

電話：04-23918085

Email：pinho_01@yahoo.com

網站：https://pinhodesign.com.tw/

