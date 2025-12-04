「音樂緣2」原創突圍 劉宇寧.周深演繹雙版本

大陸歌唱節目競爭激烈，為突破重圍，江蘇衛視推出《音樂緣計畫2》，挑戰高難度的原創音樂路線，該節目邀請薛之謙、劉宇寧、周深等人氣歌手，讓觀眾見證一首歌從demo到舞台的完整誕生過程。節目通過原創音樂人與歌手的互選配對，共同打造精彩舞台，不僅收視率穩居同時段第一，全網短影音播放量更突破50億次。

大陸歌手劉宇寧與周深即興合唱。（圖／江蘇衛視）

《音樂緣計畫2》節目模式獨特，原創音樂人帶著作品登場，希望打動歌手；雙方互相選擇，配對成功後聯手打造最終舞台。節目製片人房榮瑋強調，節目旨在為有才華的音樂人搭建平台，「因為現在就是有很多很會寫歌的音樂人，但是他們的作品可能他們沒有一個好的途徑，我們其實就是想搭建這樣的一個平台，我們去把最能唱的歌手、最會表達的歌手請過來」。

與其他歌唱節目相比，讓陌生歌曲被大眾接受的難度更高。節目組從超過1萬首海選作品中層層篩選，最終版本還邀請頂尖製作人操刀。

《音樂緣計畫2》音樂總監劉卓表示，節目的獨特之處在於「在台上演唱的這些藝人，他們可以參與到詞曲創作當中」。

根據雲合數據，在2024年329部綜藝節目中，音樂題材占16%，超過50部，僅春夏兩季就有約30部同類節目同場較量。新節目要抓住觀眾目光，必須靠差異化突圍。

《音樂緣計畫2》首次將舞台搬到大劇院，設計了可隨燈光呈現不同視覺效果的白色「門框」，讓作品更容易被記住。人氣歌手演繹原創曲目，加上量身打造的舞台呈現，使節目大獲成功，不僅收視穩居同時段第一，全網短影音播放量突破50億次。

