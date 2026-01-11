音樂耽誤電影人 鈞董力推臺語影集《閃帥棒球隊》

記者王丹荷／綜合報導

董事長樂團致力臺語推廣不遺餘力，主唱吳永吉Kiat Táng以礦工故事為主題發行個人臺語專輯，貝斯手鈞董成立臺灣董仔臺語詞曲創作學院，除了擔任吳永吉Kiat Táng歌曲〈礦工兄弟〉MV導演，展現兄弟情義，日前拍攝1部《閃帥棒球隊》臺語短影集，被網友戲稱是「被音樂耽誤的電影人」。

鈞董表示，在成立董事長樂團之前，就任職於廣告公司並累積許多拍片經驗，這次在低成本預算之下，鈞董克服萬難親力親為，目的只是為了讓國人對臺語深層的文化底蘊有更多的認識之外，同時也強調母語對1個國家民族認同感是非常重要的事情，並在YT成立「大台台語台」頻道，未來將陸續上架跟臺語相關的內容。

受到預算的侷限，鈞董自己編劇、導演、攝影、剪輯、配音、配樂…都自己來，雖然辛苦但也也樂在其中；參與的演員也大力相挺，有些藝人甚至無償演出來支持這部作品，加上認同理念的好友贊助，該作品才能誕生。

鈞董表示：「補助的錢幾乎都用在演員、攝影、道具上，前製後製都沒有預算只好自己來，從吉董身上看到的三鐵精神，我把它用在作品上，我明白自己不會是第1名，但是再辛苦也會堅持到底完成作品。」

會以棒球為題材，鈞董不諱言是因為自己熱愛棒球運動，而且棒球是臺灣的國球，臺灣首度拿下12強冠軍之際，舉國歡騰的感動更證實了體育是凝聚國人團結的元素，因此鈞董才有了以棒球主題製作了以臺語發音為主的《閃帥棒球隊》短影集，「這個作品是給未來的人看的。」

明知道臺語片的市場接受度不高，但是鈞董認為「現在決定未來」，有臺文研究的基底加上有製作能力的人已經不多，為了臺語未來發展捨我其誰，趁著還有一點貢獻的能力，現在不做點什麼，未來才有臺語文化的痕跡脈絡可循。

董事長樂團貝斯手鈞董拍攝《閃帥棒球隊》臺語短影集。（獨一無二娛樂文化）

臺語短影集《閃帥棒球隊》以棒球為主題。（大吉祥整合行銷提供）