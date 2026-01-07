音樂行善 旋律傳愛 瘋薩客樂團舉辦花蓮公益音樂活動

（記者鄭松維∕花蓮報導）瘋薩客樂團（FUNSAX）秉持「以音樂行善、用旋律傳愛」的理念，持續走入社區、深入人群，於2026年1月接連舉辦兩場公益音樂活動，透過薩克斯風樂音，為不同世代與社區注入溫暖與正向力量，邀請民眾一同感受「音樂在、力量在」的感動時刻。

瘋薩客樂團花蓮公益音樂活動「音樂在力量在」主視覺。（圖片提供∕主辦單位）

首場活動《音樂在．力量在》於2026年1月9日（星期五）晚間7時至8時30分，在光復高級商工活動中心（花蓮縣光復鄉林森路100號）溫馨登場。活動現場除精彩音樂演出外，亦開放民眾一同歡唱，並準備精美禮物與抽獎活動，讓音樂成為陪伴身心、凝聚力量的美好媒介。

緊接著，第二場社區公益音樂會《瘋薩作伴．樂在德武》將於2026年1月10日（星期六）下午4時至晚間8時，於德武社區活動中心（花蓮縣玉里鎮79、981）舉行。瘋薩客樂團將帶著滿滿祝福走入德武部落，邀請居民一起唱歌、一起微笑、一起分享快樂。活動以「每一首歌，都是陪伴健康、開心、活力滿滿」為核心精神，透過音樂拉近人與人之間的距離。

瘋薩客樂團花蓮公益音樂活動「瘋薩作伴樂在德武」主視覺。（圖片提供∕主辦單位）

瘋薩客樂團成立於2012年，成員來自牙醫師、律師、校長及教師等不同專業領域，現有團員近六十人。樂團長期於全國各地巡迴演出，並將演出所得或募集善款回饋社會，累計公益捐款金額已逾新臺幣百萬元。此次兩場活動分別由瘋薩客樂團主辦，並獲地方公所、學校及社區單位協力促成，展現音樂結合公益與社區的實踐力量。

透過一場場真誠的演出，瘋薩客樂團以音符串聯善意，用行動展現臺灣社會溫暖而堅韌的公益風景，也邀請更多民眾走進音樂、感受陪伴，讓愛與力量持續在生活中流動。