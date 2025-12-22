音樂走進醫院 中醫大新竹附醫「聖誕公益音樂會」暖心登場

【警政時報 張家燁／新竹報導】由中國醫藥大學新竹附設醫院 與 新竹市企業經理協進會 藝術與愛樂委員會共同舉辦的「音樂改變生命．共創永續教育～聖誕公益感恩音樂會」，日前在醫院大廳溫馨登場。活動結合 欣銓科技、創淨科技 與 詠康音樂藝術展演空間 的支持，邀請慢飛兒庇護工場與樂樂合唱團走進醫院，以歌聲與琴音為醫護人員、病患及家屬傳遞感恩與希望，讓療癒在音符間流動。

樂樂合唱團於中國醫藥大學新竹附設醫院大廳溫馨獻唱，多首合唱曲在指揮帶領下悠揚響起，為醫護人員、病患及家屬帶來療癒與祝福，現場洋溢聖誕感恩氛圍。（圖/記者張家燁翻攝）

中醫大新竹附醫執行長張宜真表示，音樂能在醫療場域中成為溫柔而有力的陪伴，她特別感動慢飛兒庇護工場音樂才子卓新元的精彩演出，並親自頒發感謝狀，肯定表演團隊以音樂撫慰病患與家屬心靈，展現醫療與人文關懷相互交織的力量。

慢飛兒庇護工場音樂才子卓新元於醫院大廳彈奏鋼琴，以〈夢中的婚禮〉、〈那些年〉等動人旋律傳遞希望與和平，感動在場聆聽的民眾與醫療團隊。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹企經協會理事長鄭敦仁指出，卓新元自2017年加入慢飛兒庇護工場咖啡坊擔任服務員，透過彈奏電鋼琴找到自信與快樂，也屢獲邀演出，讓社會看見慢飛天使的才華；同時肯定由余彩雯老師、張翠華團長帶領的樂樂合唱團，熟齡女性團員以高度默契與和諧音色，演繹永續教育的真諦，深信音樂教育能提升人文素養、降低社會問題，是永續理念的深度實踐。

「音樂改變生命．共創永續教育～聖誕公益感恩音樂會」圓滿落幕，院方代表與新竹市企業經理協進會藝術與愛樂委員會、表演團隊及贊助單位合影留念，共同見證音樂傳愛、永續共好的溫暖時刻。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹企經會秘書長周少媛代表表演團隊感謝院方提供舞台，說明協會自2016年設立藝術與愛樂委員會以來，持續推動音樂藝術公益。今年由卓新元演奏〈夢中的婚禮〉、〈那些年〉等曲目，並由樂樂合唱團帶來〈聖誕的期盼〉、〈STARS〉、〈虎姑婆〉、〈春風吻上我的臉〉，讓來院民眾共享療癒時刻。贊助單位也表示認同「音樂之前人人平等」的理念，盼讓不同年齡、不同背景的人都能親近音樂；愛樂委員會主委閻玉華亦感謝企業支持，讓音樂走入醫院、貼近人群，成就一場充滿愛與永續精神的聖誕饗宴。

