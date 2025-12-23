南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導

大提琴家張正傑攜手京劇大師朱陸豪、聲樂家和鋼琴家一同前往高雄監獄，舉辦張正傑的監獄公益音樂會，用溫暖音樂陪伴上百位收容人，其實張正傑20多年來，已經前往許多不同監獄進行演出，就是期盼透過樂器，表達對收容人的關心。





音樂跨界演出！高雄監獄公益音樂會 溫暖音樂陪伴收容人

大提琴家張正傑在高雄監獄，舉辦公益音樂會。（圖／民視新聞）台上表演者以悠揚的樂聲和人聲傳遞溫暖，台下則是坐著上百位的收容人，仔細欣賞演出。睽違了八年，大提琴家張正傑暨旋外之音團，再次攜手中鋼集團教育基金會，舉辦張正傑的高雄監獄公益音樂會，身穿黑色西裝的是大提琴家張正傑，與京劇大師朱陸豪、女高音和鋼琴家，將溫暖音樂帶進監獄。法務部矯正署高雄監獄典獄長林明達：「再次邀請我們張正傑老師，到我們高監這個地方再度來舉辦，那音樂我們都知道它可以陶冶心性。」

廣告 廣告





音樂跨界演出！高雄監獄公益音樂會 溫暖音樂陪伴收容人

大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪等人，帶來溫馨音樂演出。（圖／民視新聞）同時因應即將來臨的耶誕節，還演奏應景歌曲，讓活動中瀰漫耶誕氛圍，帶給收容人國際級的音樂饗宴，張正傑期盼透過樂器、音樂，表達對收容人的關心。大提琴家張正傑：「我們希望給這些同學們一個很溫暖的，一個聖誕節的音樂會，用不同的演出方式，讓這些同學們感受到音樂的美。」中鋼公司行政部門助理副總黃茂源：「希望透過音樂會這樣的一個形式，把音樂帶給我們這些聽眾，這些聽眾未來到外面去也能夠有機會到音樂廳，聽我們張正傑老師的演出，重新從社會中重新出發。」張正傑在多年前受到電影刺激1995的啟發，將古典音樂帶進綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄，20多年來已經到許多不同地點演出，用音樂關懷在監收容人，也期盼他們能夠因為溫暖音樂，重新找回生命的光彩。

原文出處：音樂跨界演出！高雄監獄公益音樂會 溫暖音樂陪伴收容人

更多民視新聞報導

耶誕節冷氣團南下 北東轉濕冷、中南部日夜溫差大

「賣菜脯」養大音樂家族 布袋工廠再度舉辦感恩音樂會

民歌音樂會上台大談財劃法 蘇清泉遭觀眾怒噓下台

