音樂開最大聲！鄰居怒檢舉 半年警獲報21次

鄰居晚間播音樂太吵，屋內如夜店般，警方到場勸導。（圖／TVBS）

台北市萬華區一名51歲陳姓男子因長期製造噪音和不理性行為，成為鄰里間的困擾源頭。該男子習慣將家中音樂開至最大聲，宛如夜店般喧鬧，導致半年內警方接獲21件妨害安寧檢舉。除了噪音問題外，他還曾因烤肉被拒而往馬路丟食物，甚至朝清潔隊員噴水。多位鄰居反映，這些持續性的干擾已嚴重影響生活品質，甚至有家庭因無法忍受而搬離。

這位陳姓男子目前獨居，平時以打零工做水電維生。據鄰居表示，他曾有過一段婚姻並育有一子，但分開後似乎與孩子斷了聯繫。更有鄰居透露，陳姓男子幾年前的行為還算正常，會與大家打招呼，但「後來去監獄出來就變這樣，就我行我素」。

陳姓男子的不理性行為已多次登上新聞版面。去年，他因不滿開心烤肉邀請對面店家一起品嘗被拒絕，憤而將肉隨手往馬路丟棄，險些造成騎士和行人受傷。更早之前，他還因不滿垃圾車停在家門口，拿水管朝清潔隊員噴水，警方到場時發現他已喝得爛醉，無法清楚表達。

面對警方，陳姓男子態度惡劣，執法人員甚至需要用吼叫方式與他溝通。有小孩的家庭尤其受到影響，一位鄰居表示：「小孩子要讀書，然後放音樂太吵了，家長他們受不了就搬離這個地方。」另一位鄰居則形容長期噪音干擾讓人感到腦部有壓力。

儘管環保局前來測量分貝數未超標，但陳姓男子家中霓虹燈閃爍不停，加上大音量音樂，仍嚴重影響周遭居民生活。鄰居們表示雖然尊重他喜歡聽音樂、烤肉和小酒的興趣，但也希望作為鄰居的他能同樣尊重他人，不要持續製造擾民行為。

