迎接2026年到來，「阿里山日出印象音樂會」元旦清晨，將在阿里山森林遊樂區，震撼登場，以音樂饗宴揭開序幕，搭配優美雲海，營造夢幻的曙光氛圍，相當令人期待，而31日已經搶先進行彩排。





靈魂系美聲歌手"高蕾雅"，將在「阿里山日出印象音樂會」獻唱。（圖／民視新聞）





節奏輕快的樂曲，聽了讓人放鬆身心，阿里山日出印象音樂會，1月1號清晨，即將登場，12月31日下午，表演嘉賓"天際線融合爵士樂團"，在台上加緊彩排。靈魂系美聲歌手"高蕾雅"，也帶來歌曲，優美的歌聲，在海拔2400多公尺高的阿里山中，溫暖人心。即將迎接2026年第一道曙光，結合雲海美景與現場演奏的「阿里山日出印象音樂會」也邁入第24屆，今年同樣用美妙樂曲，與山林交織，打造一場由爵士樂、搖滾樂和古典樂，跨界音樂盛宴。

音樂饗宴迎曙光 阿里山日出印象音樂會彩排

今年南部天氣相當好，民眾期待能看見曙光露臉。（圖／民視新聞）





表演團體頂著10度低溫，專注彩排，另外還有氣勢磅礡的管弦樂團，將陪伴觀眾迎接曙光時刻，為新的一年注入滿滿能量，在音樂聲中，迎接2026年元旦，今年南部天氣相當好，民眾也期待能看見曙光露臉，迎接新的一年。





