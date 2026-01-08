音樂、喧嘩吵到凌晨4點 露天咖啡店挨罰6千還喊冤

〔記者王捷／台南報導〕樊姓女子經營露天咖啡，但店內深夜播音樂，而且並放任客人喧嘩一路到凌晨4點，多次被檢舉，遭南警歸仁分局以社會秩序維護法罰6000元，她不服提異議。台南簡易庭認定住戶多次陳情，而且勸導後仍未改善，裁定駁回。

事件發生在去年11月8日晚上，露天咖啡店從晚上10點起至隔天凌晨4點左右，音樂放整夜並放任顧客喧嘩，讓鄰居整夜不能好好睡覺，警方接獲陳情後到場勸導，仍認店內擴音播放與人聲喧嘩已影響周邊住戶休息，依規定開罰。

樊女聲明異議表示，音樂一直放很小聲，桌上也貼提醒紙條要求客人晚間10點後降低音量，並非刻意吵鬧。她認為原處分未使用儀器量測音量，僅憑主觀感受就認定妨害安寧，請求撤銷處分。

法官說明，這類案件重點在聲音是否足以妨害他人生活安寧，並不以是否超過噪音管制標準為限，且噪音可能不具持續性或不易測量，不是一定要有分貝數據才能判斷。所謂公眾，也不必是整條街都受影響，只要妨害不特定或特定多數人的安寧且難以忍受，就可能成立。

法院檢視樊女調查筆錄、警方訪查附近住戶紀錄、勸導通知與市民信箱處理資料，認為深夜至清晨屬一般民眾睡眠時間，該店從去年初起多次遭檢舉使用擴音設備、放任喧嘩，警方多次勸導後仍再遭陳情，與住戶證述大致一致，可以認已妨害公眾安寧，法院因此認原處分並無違誤，裁定駁回，不得抗告。

