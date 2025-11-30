音樂ｘ市集齊聚溪畔「溪洲路開唱」 以莉高露、梁文音溫暖新北 說族語換好禮
記者蔡琇惠／新北報導
新北市政府協助溪洲阿美族人推動自力造屋，並規劃成立「原住民族生活文化園區」後，溪洲聚落逐漸發展為兼具文化傳承與產業創新的都市原住民族示範場域。為展現年度營造成果，新北市原住民族行政局29日在溪洲文化園區舉辦「2025溪洲路開唱」音樂市集文化節，集結多組知名原住民音樂人，新北副市長陳純敬也披上情人袋親自出席，與族人共同分享聚落蛻變的成果，並邀請市民走進溪洲、聽音樂、逛市集，一同感受屬於新北市的文化脈動。
活動以「溪洲的歌，回家的聲音」為主題，不僅舞台設計靈感來自「海浪激盪的音符」，以溪洲聚落公共藝術的幾何線條與藍白漸層色調為主軸，呼應溪洲阿美族人臨水而生的文化。陳純敬表示，溪洲聚落是都市中展現原住民族群生命力的場域，多年來市府與族人共同努力，歷經風災及安遷，從「自力造屋」走到今日成為結合文化與產業的發展基地，副市長陳純敬也特別表示，明年市府在溪洲將再增加投入2百萬元經費，和族人在文化傳承、產業發展持續努力，希望讓這裡成為新北市最有溫度、最有故事的文化地標。
第二屆「溪洲路開唱」卡司陣容堅強，邀請金曲歌后以莉高露（Ilid Kaolo）、梁文音、吱吱郭芝吟、RK魯凱音樂誌、凡阿楚＆拾貳、週二計劃等多組實力派原住民歌手及樂團上台演出，溪洲族人也帶來融合傳統與現代的樂舞展演，讓每一首歌在河畔星光下化作族人對家鄉的回望與對未來的祝福。
活動現場集結32攤具原住民族文化特色的攤位，從野菜料理、傳統美食、農特產品到手工文創商品應有盡有，並同步展示溪洲聚落的年度營造成果。此外，為鼓勵民眾親近族語、體驗多元語言文化，現場特別設置族語互動攤位，只要民眾跟著字卡學說一句族語 「sano ‘Amisen / Pangcahen kako（阿美語：我說阿美語）」，即可兌換限量紀念禮，營造友善說族語學習空間。
兩年來，「溪洲路開唱」皆和溪洲聚落合作，今年無論是設攤、演出和主持人都有在地族人參與規劃與執行，透過讓「溪洲的歌」在城市中持續傳唱，也把都市原住民故事說給更多人聽，更希望鼓勵族人接觸自己家鄉的美好，凝聚力量及歸屬感，將願景落地深根。
