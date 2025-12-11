音浪從椅子傳到腳底！Range Rover「感官地板」能把音樂踩在腳下

記者鍾釗榛／綜合報導

Range Rover SV Black豪華休旅。（圖／翻攝Range Rover網站）

路虎攬勝的SV系列本來就定位頂規，而如今再度進化，推出更具個性的SV Black。這款車早在7月曝光話題就炸裂，如今正式在北美亮相，以極致黑化風格打造豪華SUV新標竿。它延續SV系列的高端工藝，只是這次把對比色全收起來，改用純粹深黑呈現低調奢華的力量。

Range Rover SV Black以極致黑化風格打造豪華SUV新標竿。（圖／翻攝Range Rover網站）

黑到位的細節美學

標準版SV會用青銅色飾條點綴，但SV Black全部取消，改以亮黑網狀水箱護罩、黑化引擎蓋字母、23吋黑色鋁圈與全新深色卡鉗呈現統一視覺。車尾SV圓形徽章也換上黑色陶瓷材質，讓全車散發濃厚冷冽氣場。這次在邁阿密設計展首秀，靈感甚至來自密斯·凡·德·羅的西格拉姆大廈，用黑來改變人們對比例與造型的感知。

23吋黑色鋁圈與全新深色卡鉗呈現統一視覺。（圖／翻攝Range Rover網站）

車內同樣黑到深處自然時尚

坐進車艙，迎面而來的是一體式座椅搭配半苯胺烏木色皮革，加上漸層穿孔設計，讓內裝更俐落、有層次。黑色樺木飾板延伸到車門與儀表板，換檔桿採用緞面黑陶瓷塗層，一切都沈穩、細緻且高級。月光鍍鉻則被用在恰到好處的位置，在維持全黑主題下，帶來微妙但不搶戲的視覺層次。

一體式座椅搭配半苯胺烏木色皮革。（圖／翻攝Range Rover網站）

感官地板超越豪華的想像

最吸睛的，是首次導入的「感官地板」。原本SV的音感座椅只能把音訊震動傳到身體，現在直接延伸到腳底，讓你實際「踩到音樂」。這項科技在一般 SV是選配，但SV Black直接標配，完全展現頂規應有的霸氣。動力維持4.4升 V8雙渦輪，607匹馬力、0到96公里加速 4.3 秒，性能依舊強勢。

原本座椅只能把音訊震動傳到身體，現在直接延伸到腳底。（圖／翻攝Range Rover網站）

SV Black不只是把奢華堆到極致，而是把五感體驗再提升一層。從全黑美學到腳底都能感受到的「感官地板」，這款旗艦車型已經不是單純的交通工具，而是移動中的沉浸式劇院。Range Rover再次證明，高級不只看得見，也能聽得到、甚至踩得到。

Range Rover SV Black豪華休旅。（圖／翻攝Range Rover網站）

