音緣際會 李永懂歌唱班秀成果

文元文成里活動中心李老師歌唱訓練班成果展，男女學員載歌載舞，唱掉煩惱、唱出健康。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

資深歌歌唱老師李永懂，長期在警五分局旁的文元、文成里聯合活動中心教素民唱歌，其中不乏大老闆，從被指責「五音不全」到「字正腔圓」，這些原本不諒解他的大老闆後來都變成好朋友、好學生。最近他舉辦李永懂老師歌唱班聯合餐會暨成果展，三十七位學生輪番上台載歌載舞，大家相約用歌唱唱掉煩惱、也唱出健康。

李永懂年輕時就愛唱歌，從早期的「比大聲」到後來發現人外有人，再拜師精進，終成一家，七年前他投入歌唱教學，他本人更是各大歌唱比賽的常勝軍，同時也擔任了二十場以上的歌唱比賽評審，目前在超過十個歌唱研習班擔任指導老師，主場就在文元和文成里活動中心，是一位兼具耐心、專業且富有教學熱忱的老師。

李永懂每年都會舉辦一場成果發表會，他覺得歌膽是要訓練的，多上台唱歌就會有膽量。此次選在榮園餐廳舉辦「成果展」，欲罷不能，共有三十七名學生報名參加，每人上台獻唱一首歌，從國、台語到日語應有盡有，最後以一首師生大合唱的「相思愛玉」做ENDING。

李永懂指出，很多大老闆來學唱歌，剛開始真的五音不全，他會開玩笑說「你都跑給伴唱帶追」。這些老闆都會跟他說「你這樣讓我很沒面子」。但經他調教後，大老闆們不但五音「齊全」還字正腔圓，連自己都覺得不可思議，變成歌唱班的永久學員。

文成文元活動中心李老師歌唱班逢週三、四、五、六晚和三、四午開課，一週學一首歌，一千五百元可學十二首歌，平均一百二十五元學一首歌，學生都認為很划算。