音速十倍 俄國宣布榛樹飛彈在白俄羅斯投入服役

俄羅斯政府週二（30日）宣布，先前曾拿來試行轟炸烏克蘭的極音速「榛樹」（Oreshnik）彈道飛彈，已經在駐於白俄羅斯的俄軍正式服役。

這款中程彈道飛彈（IRBM）的賣點是速度可達音速10倍，並配有多彈頭的大氣重入器（MIRV），普丁表示「完全不可能攔截」。

在白俄羅斯某地的俄國駐軍，週二舉行了簡短的儀式，宣布榛樹飛彈投入部署服役。俄方沒有說明有多少榛樹飛彈部署到白俄羅斯。

這款飛彈曾在2024年11月被用來攻擊烏克蘭的聶伯城，目標是一座在蘇聯時期的飛彈製造廠，當時造成了很大的爆炸。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS) 指出，這種飛彈由於飛行速度極快，強大的動能使其就算沒有配備強力炸藥的彈頭，也能夠造成非常大的傷害。

當時聶伯城遭受攻擊後，烏克蘭立刻指控俄國動用洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊烏克蘭，一大原因就是榛樹這種彈道飛彈的飛行路徑，與射程更遠的洲際彈道飛彈非常相似。而且，榛樹飛彈搭載的多彈頭大氣重入器，一般就是用來搭載核彈頭，與洲際彈道飛彈的用途一樣。

美國與當時的蘇俄為了降低發生核戰的風險，簽署限武條約禁止部署陸地發射的中程彈道飛彈，也就是射程在500到5500公里的彈道飛彈。但隨著俄國入侵烏克蘭，美俄關係惡化，2018年美國政府指控俄國違反條約研製中程彈道飛彈，2019年退出。美俄的核武限武條約現在只剩暫時延展的新削減戰略武器條約（New START）。

這類配備有多彈頭大氣重入器的彈道飛彈，由於不管搭載一般彈頭還是核彈頭，飛行方式難以區分出差別，誤判引發核戰的風險更大。普丁曾經警告，如果北約國家提供烏克蘭長程飛彈攻擊俄國境內目標，俄國就會用榛樹飛彈攻擊北約國家。

