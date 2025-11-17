韶輝斥資6億 打造康永台南總廠

韶輝企業台南總廠開幕。（市府提供）

記者黃文記∕永康報導

為因應全球智慧機器需求持續攀升，韶輝企業十七日於永康區舉行台南總廠開幕典禮，新廠總投資金額達六億元，並導入自動光學辨識設備及數據分析系統等先進設施，以提升產品品質控管能力與壽命預測精準度，全面強化製造效能與市場競爭力。

市長黃偉哲表示，韶輝企業在外銷歐美市場業務持續穩健成長的同時，也深具前瞻眼光地看好台南的產業發展優勢而加碼投資，帶動台南的經濟發展。市府團隊秉持「企業需求導向」原則，以積極主動的態度展現招商誠意，並透過跨局處協作，迅速排除投資障礙，加速投資落實進程。

市府經發局長張婷媛表示，韶輝企業以深厚技術實力與穩健外銷表現立足光學高階貼合領域，主攻液晶顯示器與觸控螢幕貼合技術，可針對不同顯示器進行高階貼合，並以自有品牌「RockTouch」在歐美市場行銷「投射式電容觸控面板」，主要客戶為科技業與汽車產業廠商，包括人工智慧整合廠、工業機械儀表板及導航器、汽車設備，及充電站等。

張婷媛指出，該投資案亦為台南投資會報列管協助案件之一，市府主動協調相關局處加速行政作業與排除投資障礙，協助企業及早順利推動投資計畫，帶動經濟發展量能。

經發局表示，台南市政府持續優化投資環境，針對南市優勢產業鏈中的關鍵技術缺口，鎖定具有高附加價值的企業進行招商，吸引其設立研發據點或擴大投資規模，以帶動更多優質企業落地台南，形成產業聚落並提升國際競爭力。