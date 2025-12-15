響應世界人權日 山達基教會舉辦數位人權講座與街頭宣導

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為響應每年12月10日的「世界人權日」，山達基教會舉辦一系列人權教育活動，透過室內專題講座與戶外街頭人權宣導，喚起社會大眾對人權價值的重視，並鼓勵民眾在日常生活中實踐尊重與責任，共同營造更友善的社會環境。

世界人權日源自聯合國於 1948 年通過《世界人權宣言》，強調人人生而自由、在尊嚴與權利上一律平等。山達基教會長年投入人權宣導與教育推廣，持續透過講座、展覽與社區行動，增加民眾對人權的理解。今年特別在世界人權日當天規劃室內人權講座及戶外街頭人權宣導，將理念轉化為實際行動。

▲人權講座以「數位時代的人權新課題-從線上自由到真實尊重」為主題。（圖／山達基教會高雄機構）

人權講座以「數位時代的人權新課題-從線上自由到真實尊重」為主題，邀請中華國際人權促進會執行長李惠芬分享。她強調人權的核心價值在虛擬與現實世界皆應一致，並指出「責任」是落實聯合國 30 條人權的軸心。此外，現場亦邀請崇仁醫護管理專科學校 兼任教師蕭育昇分享，他說明網路霸凌不易擺脫，並提醒在數位時代，大人對霸凌與兒少性詐騙的覺察與關心至關重要。

山達基教會也帶領志工們前往戶外進行人權宣導，沿途發送人權小手冊，向市民傳遞基本人權理念。主辦單位表示，期盼透過世界人權日的行動，讓人權不僅停留在理念層次，而能真正融入生活，成為每個人共同守護的價值。