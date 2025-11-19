響應世界廁所日中油總動員 副總率全台加油站一起掃廁所

「來中油好方便」公廁清潔總動員活動九日上午啟動，台灣中油副總經理羅博童（中）及貴賓帶領全台加油站一起掃廁所。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／新竹報導

聯合國將每年的十一月十九日訂為「世界廁所日(World Toilet Day)」，台灣中油連續第5年響應世界廁所日舉辦公廁清潔活動，十九日於新竹市公道五加油站舉辦「二二五年世界廁所日：來中油，好方便 公廁清潔總動員」活動。由環境部環境管理署主秘施勝鈞、中油副總經理羅博童等人帶頭清洗廁所，全台一千九百三十七座中油加油站也同時響應，期望提供民眾乾淨衛生、便利舒適、安全友善的如廁環境。

環境部環境管理署主秘施勝鈞致詞表示，今年「世界廁所日(World Toilet Day)」的活動主題為「變動世界中的衛生設施（Sanitation in a changing world）」，並強調「我們永遠需要廁所（We’ll always need the toilet）」，即使面臨氣候變遷、人口成長等挑戰，擁有安全、可近用且具尊嚴的衛生設施，仍是人類基本需求與公共健康的核心。

台灣中油長期深耕公廁文化深獲各界肯定，在環境部一一四年舉辦的績優公廁評比中，桃園市龍岡加油站及台中市外埔加油站雙雙獲頒「企業提供類特優獎」，台東縣豐榮站則獲「地方政府推薦類特優獎」及「績優清潔單位獎」兩項殊榮，充分展現該公司在公廁維護與服務品質上的用心。

中油副總經理羅博童表示，在致力提供優質如廁環境同時，台灣中油更將「低碳與永續」概念導入加油站營運，南投縣草屯新豐加油站及屏東縣長治加油站均獲綠建築標章認證，廁所採用節能照明及台灣原生植物綠化等，以推動低碳永續公廁。

羅博童說，全台中油體系加油站同步清掃廁所，展現對公廁衛生的重視，更呼應環境部倡導提升國人如廁素養及推動低碳永續公廁，全員參與打造優質公廁文化。