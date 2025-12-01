響應世界愛滋病日 中市衛生局推廣安全性行為與保險套可近性 共同守護市民健康

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】每年12月1日為「世界愛滋病日」，台中市政府衛生局表示，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）將今（2025）年主題訂為「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，期盼透過全球合作，持續消弭愛滋相關的污名與歧視，並朝2030年「愛滋三零」願景目標（零感染、零死亡、零歧視）邁進。

衛生局指出，愛滋病曾被視為20世紀的「黑死病」，隨著醫療科技進步，現已成為可藉由治療穩定控制的慢性疾病。醫學研究也證實，若感染者規律服藥並保持病毒量低於 200 copies/ml（俗稱「測不到」），即可達到國際共識「U=U」（Undetectable = Untransmittable），意即病毒量測不到者，不會透過性行為將愛滋病毒傳給他人。

台中市保險套販賣機設置資訊。（圖/中市府衛生局提供）

為提升市民對愛滋的正確認知，市府衛生局持續推廣愛滋衛教、U=U觀念及安全性行為等相關資訊，並積極提升保險套取得的便利性。目前已於鄰近學校之公園與衛生所等設置保險套販賣機，截至目前台中市已布建36處據點，提供民眾更便利的選擇。衛生局提醒，性行為時「全程、正確使用保險套」仍是預防愛滋及其他性傳染病最有效的方式，並鼓勵民眾主動接受篩檢，以利及早發現、及早治療，維護自身與伴侶的健康，並降低社區傳播風險。

衛生局長曾梓展表示，一般日常生活接觸，如擁抱、牽手、共用餐具、馬桶或遭蚊蟲叮咬等，皆不會傳染愛滋病毒。現行治療也能有效控制感染者體內病毒量，因此更需要社會給予感染者理解、友善與尊重，共同減少污名，建立正確認知。

衛生局補充，若有愛滋或其他性傳染病相關疑問，可至疾管署全球資訊網或台中市衛生局官網查詢，也可撥打國內免付費1922防疫專線（或0800-001922）洽詢。另，關於台中市保險套販賣機設置地點，也可至衛生局官網查詢相關資訊。