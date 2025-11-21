響應世界抗生素週 嘉市攜手醫院推「聰明用藥」四不一要

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義報導台語歌手石琇惠，去年11月因胃癌一期，在嘉義基督教醫院動手術，不料隔天就出現呼吸困難，五天後心跳驟停，醫院極力搶救後，變成植物人，在加護病房躺了285天後過世。石琇惠女兒指出母親是重症肌無力患者，痛批執刀醫師沒有做好評估，而且手術隔天就出國，未盡監測責任，控告醫療過失致死，醫院方面則否認醫療疏失，交由司法判決。石琇惠女兒指出母親是重症肌無力患者，痛批執刀醫師沒有做好評估，而且手術隔天就出國，未盡監測責任，控告醫療過失致死。（圖／民視新聞）「你有看我走路嗎？這樣有正常嗎？」台語歌手石琇惠因重症肌無力，在女兒的陪伴之下到公園走路，女兒還稱讚她愈來愈進步，但去年11月一場胃癌手術後，她躺在病床上呼吸困難，五天後更是翻白眼，在家屬面前斷氣，後來經醫療團隊極力搶救，撿回一命，卻變成了植物人，在加護病房一躺就是285天，仍不敵病魔離開。已故歌手石琇惠女兒劉小姐說，「媽媽才74歲，正常胃癌來講也不會五天就走，我們已經有跟他提說，她是重症肌無力患者，他是信誓旦旦說他的刀術很完美，然後團隊很棒，開完刀第二天，他就又出國了，可能就是交給代班醫生，那一天我媽媽其實下午就呼吸不過來了。」台語歌手石琇惠去年11月因胃癌一期動手術，不料術後呼吸困難，心跳驟停，醫師搶救後變成植物人，在加護病房躺了285天後仍過世。（圖／家屬提供）女兒到嘉義基督教醫院舉牌抗議，認為是醫師沒有做好重症肌無力患者手術事前評估，手術隔天又出國，沒有盡到監測責任，怒告醫療過失致死。更令家屬無法接受的是，醫師竟然事後在臉書發文說手術很成功。已故歌手石琇惠女兒劉小姐：「把我媽媽的手雖然沒有拍到臉，po在他的FB說他有最強的團隊，再難的症狀他們都可以處理，讓我們家屬看到非常的氣憤跟心痛，可以不要在FB說得那麼滿，可是私下做人是兩件事情。」嘉義基督教醫院醫秘李明陽：「這個手術的施行，跟她原來的一個重症肌無力是不是跟她後來發生呼吸衰竭有沒有相關呢，這部分我們都已經將相關的醫療的治療經過，還有這個發生的情況都送到這個法院，會藉由更公正的第三方來判斷，那在這邊我們還是表達遺憾。」醫院否認病患術後發生的呼吸困難與重症肌無力有關，表示一切都遵循專業常規，雙方沒有共識，只能對簿公堂，由司法來裁決。原文出處：台語歌手石琇惠"胃癌手術"成植物人 家屬控院方醫療過失 更多民視新聞報導嘉義市加碼普發6000元有譜？黃敏惠拍胸保證「完全有能力」用餐爆口角KTV外狹路相逢 持械鬥毆開車撞逮8人AI造假影片嘉義縣長"推廣藕粉" 翁章梁籲:千萬別受騙

民視影音 ・ 3 小時前