響應世界溼地日 北市動物園推農村生態體驗營

臺北市立動物園推出「農村生態體驗營」，邀請大小朋友體驗友善環境耕作過程

「農村生態體驗營」帶領學員體驗種植過程，也需定期巡田、觀察作物生長

臺北市立動物園內的兒童動物區農田溼地是重要的環境教育場域

親子一起下田種稻，親身體會糧食、土地與生活密不可分的關係

水田孕育了生物多樣性

今(2026)年2月2日是「世界溼地日（World Wetlands Day）」10周年，以「溼地與傳統知識：慶祝文化遺產（Celebrating Wetlands and Traditional Knowledge）」為主題，推廣溼地在生態、文化與人類生活中的核心地位，讓更多人理解溼地的重要價值，共同守護與世代健康息息相關的生命搖籃。臺北市立動物園響應世界溼地日，推出「農村生態體驗營」，規劃「呷好稻香報」、「春耕美人腿」及「芋來芋香」等3個營隊，邀請大小朋友化身農夫，在水田中體驗春耕、夏耘、秋收的友善環境耕作過程，寓教於樂。

廣告 廣告

臺北市立動物園表示，自然溼地包含河流、湖泊、泥炭地、泛洪平原及沿海紅樹林，是地球上生產力最高的生態系統之一，具有蓄水與滯洪、涵養水資源及淨化水質等功能，對於水循環及維持周遭水陸環境的生態系統穩定，扮演重要角色。而人們為生產日常食用糧食所開發的水圳、水田、埤塘等人工溼地，雖無法取代自然溼地的功能，但若以環境友善農法保留生物生存空間，仍可提供野生動物健康的棲息環境，同時為都市降溫並營造綠色景觀。

臺北市立動物園指出，園區內的兒童動物區農田溼地是重要的環境教育場域，透過稻作體驗、友善耕作、生物觀察及寓教於樂的課程，引導孩子與家庭走入田間，實際接觸泥土，了解水域生態與生物多樣性的相互依存。配合世界溼地日，動物園於今年3月至11月推出「農村生態體驗營」，邀請大小朋友一同種下稻米、茭白筍、芋頭等作物，除了體驗種植過程，也需定期巡田、觀察作物生長，認識農田溼地生態，並照顧農作物直到親手收穫，是理解環境友善農作生產的入門課程。

臺北市立動物園表示，「農村生態體驗營」系列課程即日起開放報名，由桃園農業改良場及苗栗農業改良場提供作物幼苗，推出「呷好稻香報」、「春耕美人腿」、「芋來芋香」3種主題營隊，邀請學員一同種下綠意盎然的水田，親身體會糧食、土地與生活密不可分的關係。活動詳情可至臺北市立動物園官網查詢。