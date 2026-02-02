響應世界濕地日走訪挖子尾 觀察濕地秘境的冬季脈動

挖子尾濕地提供多樣生物棲息，具有豐富的生態資源，濕地保育工作有賴於全民共同保護，才能達到人類與環境共生的目標

紅樹林做為陸地與海洋間的堅實屏障，提供野生動物棲息之處，照片為大白鷺

紅樹林做為陸地與海洋間的堅實屏障，提供野生動物棲息之處，照片為短指和尚蟹

今天(2日)是「世界濕地日」，不僅是國際保育界的年度盛事，更警示濕地是極具價值的生態系統之一，應妥善保護以利人類永續發展。在全球減緩氣候變遷的趨勢中，濕地被譽為「藍碳（Blue Carbon）」的重要基地，同時在調節洪水、過濾污染以及維繫糧食安全方面，扮演著不可或缺的角色。保護濕地不僅可以維護生物多樣性，更提升全球適應極端氣候的韌性與生物福祉。

冬季的新北挖子尾自然保留區褪去了夏日的炎熱，多了一分靜謐與深邃。市民可以沿著木棧道觀察水筆仔在寒風中屹立的韌性，體會紅樹林如何做為陸地與海洋間的堅實屏障；此時更是賞鳥的最佳時機，大批候鳥聚集，展現冬日特有的生態脈動，轉身回望，百年的紅磚漁村聚落與潮汐共榮的景象，快趁著世界濕地日走訪挖子尾，在觀察候鳥與紅樹林的過程中，領略這片「城市之腎」提供的環境教育與娛樂的美學價值。

新北市農業局長諶錫輝表示，濕地提供多樣生物棲息，具有豐富的生態資源，濕地保育工作有賴於全民共同保護，才能達到人類與環境共生的目標，邁向永續的環境生態。民眾若想體驗挖子尾自然保留區濕地生態與專業的解說內容，可提前向新北市農業局預約生態志工導覽服務，預約專線(02)29654824鄭先生。