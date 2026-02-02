響應世界濕地日 探訪挖子尾自然保留區

《圖說》紅樹林做為陸地與海洋間的堅實屏障，提供野生動物棲息之處，照片為大白鷺。〈農業局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】今天2月2日是「世界濕地日」到來，提醒社會大眾濕地是寶貴的生態資源，對人類永續發展至關重要。今年國際主題「濕地與傳統知識：慶祝文化遺產」，強調濕地與社區文化、傳統智慧的緊密連結，讓人們在生活中感受自然與文化的共生價值。

《圖說》紅樹林做為陸地與海洋間的堅實屏障，提供野生動物棲息之處，照片為短指和尚蟹。〈農業局提供〉

農業局長諶錫輝表示，濕地提供多樣生物棲息，保育工作需全民參與，才能實現人與環境共生的目標。市民若想深入了解挖子尾自然保留區的生態，可向新北市農業局預約生態志工導覽，預約專線(02)2965-4824鄭先生。歡迎民眾親近濕地，感受冬季紅樹林與候鳥的生態之美，開啟一段難忘的生態旅程。

廣告 廣告

《圖說》挖子尾濕地提供多樣生物棲息，具有豐富的生態資源，濕地保育工作有賴於全民共同保護，才能達到人類與環境共生的目標。〈農業局提供〉

他進一步說明，冬季的挖子尾自然保留區，褪去夏日炎熱，多了靜謐與深邃。市民可沿木棧道觀察寒風中堅韌的水筆仔，感受紅樹林作為陸地與海洋間屏障的功能。此時也是賞鳥旺季，大批候鳥齊聚，呈現冬日特有生態脈動。轉眼望去，百年紅磚漁村與潮汐交織的景象，映照出濕地在城市中「海綿」與「生態之肺」的價值。走訪挖子尾，不僅能觀察野生動植物，也能體驗環境教育與休閒美學的結合。